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С 1 января 2024 года вступят в силу новые налоговые льготы для физических лиц

С 1 января 2024 года вступят в силу новые налоговые льготы для физических лиц
фото из открытых источников

В 2024 году оплата простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, не будет облагаться подоходным налогом, если она не превышает двух третей от тарифной ставки или оклада. Аналогичная льгота предусмотрена для работающих по договору гражданско-правового характера. При этом организация должна будет представить налоговым органам вместе с налоговой отчетностью и письменные объяснения причин простоя.

Прибывшие с территории Украины иностранцы (а также граждане ПМР, не являющиеся налоговыми резидентами республики) получат право на налоговый вычет в сумме налогового минимума, если их доход не превышает прожиточный минимум более чем в пять раз.

Соответствующие изменения в Закон «О подоходном налоге с физических лиц» подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Еще одна налоговая льгота касается граждан, которые проходят обследование или лечение за границей.

Они смогут получить налоговый вычет в сумме до 450 расчетных уровней минимальной зарплаты (4 680 рублей), если они оплатили обследование или лечение свое, своих родителей или супруга, и в сумме до 540 РУ МЗП (5 616 рублей), если оплачивалось обследование или лечение детей в возрасте до 18 лет.

При этом им не потребуется, как раньше, представлять направление от медицинского учреждения Приднестровья. Достаточно будет предъявить чек или иной документ, подтверждающий факт оплаты.
  • Сегодня, 10:43
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