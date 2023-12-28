За сутки во вторник украинская энергосистема потеряла сразу пять блоков электростанций. Возможно этим объясняется то, что 26 декабря импорт электроэнергии в Украину установил новый рекорд — более 19 ГВт-ч, передаёт point.md
«В течение суток в аварийный ремонт вышли три блока на тепловых электростанциях, еще два блока выведены в текущий ремонт», — со ссылкой на epravda.com.ua цитирует сообщение оператора украинской энергосистемы mybusiness.md
В «Укрэнерго» отметили, что, несмотря на теплую погоду, общий уровень потребления в стране остается высоким. 27 декабря европейские поставки в Украину продолжились. В отдельные часы мощность могла доходить до 1,12 ГВт.
Импорт электроэнергии в Украину из Европы и Молдовы растет и бьет рекорды едва ли не ежедневно. Это объясняется снижением мощности энергосистемы.
«Прогнозный максимум потребления в период ОЗП 2023/2024 ожидается на уровне 17 500 МВт, в то время, как гарантированное покрытие генерации (с учетом аварийности и других факторов) оценивается на уровне 16 000 МВт. Таким образом, потенциальный дефицит мощности может достигнуть 1,5 ГВт.
Согласованный на сегодняшний день внешний интерфейс составляет 1 200 МВт (с перспективой увеличения до 1 700 МВт), которые мы можем в случае чего импортировать.
Все вышеперечисленное говорит о том, что в ОЗП 2023−2024 годов энергосистема входит без запаса прочности. Даже без ракетных ударов, при длительных низких температурах будет происходить отключение потребителей для балансировки энергосистемы", — такой прогноз давал в середине ноября Виктор Куртев, владелец и СЕО Metropoliya Group, Директор программ по энергетике и устойчивому развитию КШГУ им. Сергея Нижнего.
26 декабря импорт превысил 19 ГВт-ч, то есть перешёл красную черту более чем в 10 раз
Предвестники кризиса наступили в том числе и для Республики Молдова. Дело в том, что энергосистемы Украины и Молдовы объединены в единую в феврале прошлого года. И при этом в Молдове собственная генерация минимальная (без учёта Приднестровья), а импорт, как подтвердил Куртев, ограничен.
Поэтому падения энергосистемы, например, в Одесской области, могут распространиться и на Молдову. Остается надеяться, что украинская энергосистема выдержит российские удары, пишет издание.
Молдавские энергетики пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.
Глава Минэнерго РМ Виктор Парликов. Фото: newsmd.md
Контракт с расположенной в Приднестровье МолдГРЭС обеспечивает Молдавии стабильность, а также более низкие цены, чем на внешнем рынке. Это на канале Moldova 1 подтвердил министр энергетики Виктор Парликов, сообщает eadaily.com
По словам чиновника, в то же время если Кишинев все объемы электроэнергии будет закупать в Румынии, как это планируется властями, цены на электроэнергию в регионе вырастут. Парликов отметил, что власти Молдавии показали — во время кризиса они могут закупать электроэнергию из других источников.
Сейчас РМ по-прежнему покупает часть объемов электроэнергии у Румынии и на бирже OPCOM. Так, в настоящее время средняя цена этих сделок составляет около 115−120 евро за мегаватт-час, что вдвое превышает объем, закупаемый у Интер РАО (МолдГРЭС принадлежит российской компании).
«Если мы будем закупать все объемы на румынском рынке, я считаю, что цены на энергоносители в Румынии также вырастут, и в итоге мы можем получить гораздо более высокие цены, в том числе и в регионе. Поэтому первая задача, которую мы решаем этим контрактом, — добиться стабильности цен для нас в любом случае. Это проблема стабильности в Приднестровском регионе», — заявил Парликов.
Он подчеркнул, что если МолдГРЭС не будут поставлять энергию в течение нескольких месяцев, то у Молдавии практически закончатся деньги в бюджете, и это может привести к дестабилизации региона.
Напомним, что в октябре этого года молдавская госкомпания Energocom объявила о том, что до конца 2024 года будет закупать большую часть необходимой ей электроэнергии у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Цена останется неизменной — $ 66 за мегаватт-час, что примерно на 30% дешевле рыночной цены. С конца прошлого года весь объем природного газа получаемого от «Газпрома» (5,7 млн м³ в сутки) Кишинев направляет Левобережью, чтобы МолдГРЭС могла обеспечивать правому берегу почти 90% потребностей электроэнергии. Остальное электричество, помимо произведенного из собственных возобновляемых источников и ТЭЦ, РМ в целях дифференциации поставщиков законтрактовывает у производителей в Румынии и на бирже OPCOM.
Ранее стороны продлевали этот договор ежемесячно, при этом в Кишиневе всегда говорили, что рассчитывают на более длительные отношения Молдавской ГРЭС на тех же условиях.
Как сообщало EADaily , в Кишиневе заявляют, что работают над уходом от российской энергетической зависимости. Молдавия синхронизировалась с Европейской сетью операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), однако из-за отсутствия технических возможностей подключение возможно только через Украину, энергетическая система которой находится в кризисе. Сейчас ведутся работы над возведением отдельной высоковольтной линии, которая должна соединить республику с Румынией к 2025 году.
Бухарест полностью хочет взять под свой контроль энергосистему Молдавии, а местные власти этому способствуют, даже в ущерб собственным экономическим интересам. В сентябре румынская компания Vestmoldtransgaz заключила договор аренды газотранспортной сети РМ на пять лет. В сфере электроэнергетики подписан меморандум строительства воздушной линии электропередачи 400 кВ Сучава — Бельцы, расширения этих станций, а также проекта соединения воздушной ЛЭП 400 кВ между Стрэшенами и электростанции на территории Румынии.