Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, звонок о пожаре в Тирасполе, в доме на улице 28 Июня, поступил 28 декабря в десять утра
. Соседи увидели дым из окон, сразу вызвали огнеборцев и поспешили помочь хозяину дома – знали, что ему тяжело передвигаться самостоятельно. Войдя в дом, увидели мужчину спящим на тлеющем диване. Разбудили пенсионера и вывели на улицу. Вызвали скорую помощь.
На место прибыл расчёт СВПЧ-1 г. Тирасполь. На локализацию пожара площадью 7 квадратных метров понадобилось 6 минут. Горел диван и спальные принадлежности.
Тираспольчанина госпитализировали в реанимацию ГУ «РКБ» с ожогами I и II степени на руках и лице.
Инспектор Госпожнадзора установил: в доме печное отопление. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.