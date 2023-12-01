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В пожаре пострадал 69-летний тираспольчанин

В пожаре пострадал 69-летний тираспольчанин
фото: mvdpmr

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, звонок о пожаре в Тирасполе, в доме на улице 28 Июня, поступил 28 декабря в десять утра

. Соседи увидели дым из окон, сразу вызвали огнеборцев и поспешили помочь хозяину дома – знали, что ему тяжело передвигаться самостоятельно. Войдя в дом, увидели мужчину спящим на тлеющем диване. Разбудили пенсионера и вывели на улицу. Вызвали скорую помощь.

На место прибыл расчёт СВПЧ-1 г. Тирасполь. На локализацию пожара площадью 7 квадратных метров понадобилось 6 минут. Горел диван и спальные принадлежности.

Тираспольчанина госпитализировали в реанимацию ГУ «РКБ» с ожогами I и II степени на руках и лице.

Инспектор Госпожнадзора установил: в доме печное отопление. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.
  • Сегодня, 19:52
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