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Тарифы на проезд

Тарифы на проезд
фото: novostipmr

Приказом Министерства экономического развития Приднестровья с 1 января 2024 года установлены фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов, информирует newspmr

Согласно документу, на территории Приднестровья с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно устанавливаются следующие фиксированные тарифы:

- городские перевозки – 5,0 руб. одна поездка по одному маршруту;

- внутриреспубликанские перевозки – 75 копеек за один пассажиро-километр;

- перевозка одного места багажа – 25% от стоимости полного билета;

- продажа проездных документов на регулярные маршруты внутриреспубликанского сообщения (дополнительно взимается к стоимости проезда) – 65 копеек.

Фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов на 2024 год не изменились – остались на уровне текущего года.
  • Сегодня, 19:58
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