Приказом Министерства экономического развития Приднестровья с 1 января 2024 года установлены фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов, информирует newspmr
Согласно документу, на территории Приднестровья с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно устанавливаются следующие фиксированные тарифы:
- городские перевозки – 5,0 руб. одна поездка по одному маршруту;
- внутриреспубликанские перевозки – 75 копеек за один пассажиро-километр;
- перевозка одного места багажа – 25% от стоимости полного билета;
- продажа проездных документов на регулярные маршруты внутриреспубликанского сообщения (дополнительно взимается к стоимости проезда) – 65 копеек.
Фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов на 2024 год не изменились – остались на уровне текущего года.