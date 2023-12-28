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Власти Молдовы услышали аграриев: запрет на экспорт зерна с Украины продлен

Власти Молдовы услышали аграриев: запрет на экспорт зерна с Украины продлен
фото: agroportal.ua

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы перед завершением своего мандата продлила до марта режим лицензирования операций импорта зерновых для защиты внутреннего рынка от украинской продукции. Об этом объявила пресс-служба кабмина, отметив, что эта мера призвана защитить местных аграриев, цена на продукцию которых рекордно низкая из-за демпинга соседей, передаёт eadaily.com

«Комиссия приняла решение о лицензировании операций по импорту пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эта мера утверждается сроком на три месяца с целью сохранения устойчивости цен на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Напомним, срочного внедрения стабильного и устойчивого механизма по ограничению импорта зерновых и масличных культур с Украины потребовали молдавские фермеры. Они пояснили, что это связано с отменой чрезвычайного положения с 1 января 2024 года. Отсутствие сдерживающих барьеров на импорт станет катастрофой для молдавских сельхозпроизводителей.

«Недавно власти объявили, что чрезвычайное положение будет отменено с 1 января 2024 года, а это значит, что все решения КЧС автоматически отменяются. Мы знаем, что компания Trans Oil намерена импортировать с Украины около 300 тысяч тонн подсолнечника, что вновь отразится на отечественных фермерах», — заявили в профильной ассоциации «Сила фермеров».

В октябре 2023 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям по их настоянию ввела систему лицензирования импорта зерновых и масличных культур, но только на период ЧС. Несмотря на то, что эта мера была применена с большим опозданием, она все же остановила обвал цен на внутреннем рынке.

  • Сегодня, 20:27
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