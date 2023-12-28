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На Украине с 1 января в десятки раз подорожает выдача водительских прав

На Украине с 1 января в десятки раз подорожает выдача водительских прав
фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине с 1 января в десятки раз подорожают услуги по выдаче водительских прав, сдаче экзаменов и регистрации авто, следует из постановления на сайте правительства страны, сообщает gazeta.ru

Из документа следует, что с 1 января 2024 года вырастут цены на сервисные услуги МВД.

Так: выдача водительского удостоверения подорожает с 26 гривен (порядка 70 центов) до 230 гривен ($6),

принятие теоретического экзамена — с 13 гривен (около 25 центов) до 250 ($6,6),

цена за практический экзамен поднимется с 13 гривен (около 25 центов) до 420 ($11),

регистрация, перерегистрация транспортных средств с присвоением номерных знаков и снятие с учета подорожает с 200 гривен ($5,3) до 350 ($9,3).

25 декабря стало известно, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены повысить налоги и лишить налоговых льгот физических и юридических лиц в стране ради увеличения поступлений в бюджет. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на аналитика и общественного деятеля Анатолия Амелина.

«В Украине будут повышать налоги и лишать льгот юридических и физических лиц ради увеличения поступлений в бюджет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Киев намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, а для юридических лиц – отменить упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, как сообщает издание, будут повышены акцизы на сигареты и алкоголь, а любые налоговые льготы отменят.

Киев, среди прочего, также намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц.

До этого министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если страны Запада не пришлют финансовую помощь.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

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