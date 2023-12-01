Производство мяса и молока – это направления продовольственной безопасности, по которым поставлена задача обеспечить республику собственными продуктами. В госпрограмме развития сельскохозяйственной отрасли прописаны меры господдержки, которые стали оказывать животноводам. Ведь в отличие от растениеводства, в животноводстве более длительные срок окупаемости и цикл производства. Также эта сфера требует больших финансовых вложений.
«Для государства очень важно иметь собственную сырьевую базу и отечественные продукты питания. А потому работает ряд мер и инструментов для стабилизации и наращивания объёмов производства. В первую очередь это льготное кредитование через Фонд госрезерва. В том числе через механизм субсидирования процентной ставки. Предприятиям дают кредиты на длительный период (5-7 лет) под низкий (от 5 до 7) процент. Они могут направлять их на строительство животноводческих помещений, покупку оборудования и поголовья», – рассказал в интервью ИА "Новости Приднестровья" министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул.
Для того чтобы стимулировать развитие производства молока, стали доплачивать по 1 рублю за каждый сданный на переработку килограмм. Дотации получают те, кто сдаёт молоко на отечественные перерабатывающие предприятия. Инструмент оказался рабочим.
«Начало расти количество предприятий, выращивающих животноводческую продукцию и сдающих молоко на переработку. Начал увеличиваться и объём сдаваемой продукции, появилось собственное сырьё. В 2013 году на переработку в год сдавали около 7 тысяч тонн молока. Начиная с 2017 года, когда начали работать дотации и субсидии на покупку поголовья, эти цифры растут каждый год. До конца года планируем выйти на 20 тысяч тонн сырья, переработанного на предприятиях», – отметил глава Минсельхозприроды.
Сейчас приднестровские переработчики полностью работают на собственном молоке. При этом потребность республики в молочной продукции покрыта на 70%. Сюда входит продукция отечественных предприятий и то, что производят в личных подсобных хозяйствах. Часть молочки импортируют, чтобы удовлетворить спрос покупателя и расширить ассортимент в этом сегменте.
«Ещё несколько лет назад перерабатывающие предприятия завозили сырое молоко из Украины и Молдовы. После внедрения мер по стимулированию производства уже третий год они работают только на отечественном сырье. Импортное молочное сырьё в республику не завозим. Используем только собственное», – подчеркнул Олег Дилигул.
Объём производства охлаждённого куриного мяса вырос вдвое
Если брать производство куриного мяса, то стоит разделить его на замороженное и охлаждённое. По охлаждённому республика практически полностью покрывает свои потребности. За 6 лет объём его производства вырос вдвое: с 4 до 7,5 тысяч тонн в год. Замороженное частично импортируется. В том числе и для переработки.
«По свинине динамика меньше. Производство относительно стабильное, а рост не такой значительный. Есть сложности с завозом молодняка в республику: через Украину мы уже делать это не можем, а при провозе через Молдову есть значительные препоны. Молодняк, нужный для обновления стада, завозится очень сложным путём, поэтому значительного роста поголовья свиней нет. Тут производство остаётся стабильным: около 1 300 тонн в год», – рассказал глава Минсельхозприроды.
Для обеспечения республики яйцами нужны инвестиции
По производству яйца пока в сфере животноводства самые низкие показатели. Ещё почти 10 лет назад в Приднестровье производили 24 млн яиц в год. Сейчас только 5 млн. Как отмечает глава аграрного ведомства, всё дело в больших издержках такого производства.
«Чтобы производство куриного яйца было стабильным и относительно недорогим, нужны крупные предприятия с промышленными технологиями клеточного содержания. Сегодня их очень мало. В основном в этой сфере работают КФХ в Дубоссарском районе. Есть, кроме этого, мелкие и средние КФХ, которые производят яйцо т. н. напольным способом. Значительная доля продукции производится в личных подсобных хозяйствах, но там сильно влияет сезонность. Сейчас день укорачивается, яйценоскость значительно снижается, а спрос остаётся стабильным. Поэтому и растёт цена», – отметил Олег Дилигул.