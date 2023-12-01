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В Одессе проходит испытание 26-метровый трамвай

В Одессе проходит испытание 26-метровый трамвай
фото: edinaya-odessa

В Одессе проходит испытание первый 26-метровый трамвай, приобретенный за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. В скором времени он начнет курсировать на одном из городских маршрутов. Об этом сообщили в Одесском городском совете, передаёт edinaya-odessa

Всего город ожидает 13 таких трехсекционных трамваев с низким полом. По словам городского головы Геннадия Труханова, Одесса не в первый раз реализует аналогичные проекты с участием Евросоюза.

«Раньше мы приобрели за средства Европейского банка реконструкции и развития 47 новых троллейбусов. Также, совместно с Европейским инвестиционным банком, мы реализуем еще один проект — закупка электробусов», — отметил Геннадий Труханов.

В конце недели Одесса получила первый трамвайный вагон Татр-Юг К1Т306 из партии в 13 вагонов. Эти вагоны приобретены в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", финансируемого за средства ЕИБ. Сумма закупки составила 20 млн евро.
  • Вчера, 21:22
  • DTV
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