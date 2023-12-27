Оригинальный экземпляр так называемого списка Шиндлера выставили на продажу на аукционе Moments in Time. О продаже настоящего документа сообщает TMZ.
Продавец просит за одну из четырех существующих копий списка $1,8 миллиона долларов, сообщает gazeta.ru
Экземпляр получен коллекционером от семьи Ицхака Штерна — бухгалтера и помощника немецкого промышленника Оскара Шиндлера, спасшего во время Второй мировой войны почти 1200 евреев, дав им работу на своих заводах. Работники Шиндлера были внесены в соответствующий список.
В предыдущие годы за список просили от $2 миллионов до $2,5 миллиона, но покупателя он не нашел.
На основе биографии Оскара Шиндлера режиссер Стивен Спилберг снял фильм «Список Шиндлера» (1993) с Лайамом Нисоном, Беном Кингсли и Рэйфом Файнсом в главных ролях. Картина получила семь статуэток «Оскар».
«Список Шиндлера» — один из величайших фильмов Стивена Спилберга, который прошел испытание временем и в 2004 году попал в Национальный реестр фильмов США, как культурное наследие.
Черно-белая пленка и сама история о Холокосте делают этот фильм максимально мрачным. Но изменение характера главного героя и то, что он спас более тысячи евреев, превращают историческую драму в трогательную историю о надежде и человечности.
Кем был настоящий Оскар Шиндлер?
скриншот
Он родился в Венгрии в 1908 году и вырос в католической семье в Моравии. Шиндлер перепробовал несколько случайных заработков, прежде чем нашел работу в абвере, военной разведке нацистской Германии, куда он вступил в 1936 году.
Три года спустя, с началом Второй мировой войны, Шиндлер вступил в нацистскую партию. За этим последовало его героическое спасение евреев, благодаря которому он пользовался большим уважением в обществе даже после окончания войны.
После основания Израиля как Государства, многие из «евреев Шиндлера», смогли переселиться туда. Позже Шиндлер еще не раз с ними встречался.
Оскар умер в 1974 году в возрасте 66 лет и был с честью похоронен на израильском кладбище на горе Сион в Иерусалиме, став единственным бывшим нацистом, похороненным там.