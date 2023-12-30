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На Украине нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь отправят в армию

На Украине нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь отправят в армию
фото: Erin Trieb / Bloomberg

Украинцы, которые нарушат комендантский час в новогоднюю ночь, будут направлены в районные полицейские отделы, такими лицами активно интересуются военкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский, сообщает eadaily.com

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, чтобы установить, что случилось в жизни гражданина, если он сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши территориальные центры комплектования (аналог военкоматов)», — сказал Серединский в ходе телемарафона.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

Власти в Киеве столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с набором в армию. 25 декабря на рассмотрение Верховной рады внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых изменений — ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования банковских счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и возможность рассылать повестки в электронном виде.

Украинцам, которые не явятся в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, откажут в выдаче кредитов, приостановят действие льгот и выплату пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. СМИ регулярно публикуют истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают непригодные к службе люди, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно ловят мужчин в общественных местах.

  • Сегодня, 14:34
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