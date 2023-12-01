Министр энергетики РМ Виктор Парликов заявил, что существует вероятность того, что с мая Кишинев возобновит закупку газа у "Газпрома".
Данное решение принято в контексте того, что "Газпром" в одностороннем порядке ограничил объем поставляемого газа до 5,7 млн кубометров — объем, который будет использоваться до конца апреля в Приднестровье, сообщает bani.md
Основная причина возобновления закупок газа у "Газпрома" — обеспечение функциональности левобережья и предотвращение наступления энергетических кризисов. Парликов пояснил, что, по расчетам, для производства электроэнергии на левом берегу удобнее использовать газ "Газпрома", чем экономить на газе и покупать электроэнергию по более высоким ценам.
Министр энергетики отметил, что экономия, достигнутая благодаря этому решению, оценивается в сумму от 1 до 20 миллионов долларов за четыре месяца. Эта оценка также учитывает новые цены, предложенные "Молдовагазом".
Однако Парликов отметил, что окончательное решение о возобновлении закупок газа у "Газпрома" или поиске конкурентоспособных альтернатив будет принято после апреля, когда истечет существующий объем газа.
"Даже если будет ожидаемая цена (380 долларов ориентировочная цена от "Газпрома н.э."), мы оценим, сможет ли "Газпром" предложить газ по конкурентоспособной и выгодной для нас цене", — сказал Парликов, подчеркнув прагматичный характер решения, которое будет принято.