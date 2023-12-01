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Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире

Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире
фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI), передают "Известия"

По данным BBI, совокупный собственный капитал 500 богатейших предпринимателей мира в 2023 году вырос на $1,5 трлн.

Также с Маском в тройку вошли французский магнат Бернар Арно, владелец LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, а также основатель Amazon Джефф Безос.

На четвертом месте — основатель Microsoft Билл Гейтс, на пятом — экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер.

Ранее, 28 декабря, стало известно, что наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур Мейерс стала первой женщиной с состоянием в $100 млрд, на фоне резкого роста акций косметической компании.

Доминирование Франции в розничной торговле предметами роскоши уже породило несколько других сверхбогатых семей, в том числе клан, владеющий Hermes International SCA, а также братьев Вертхаймер, управляющих Chanel.
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