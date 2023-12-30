Власти Молдавии с 2024 года повышают пенсионный возраст для женщин до 61 года, чтобы компенсировать нехватку людей на рынке труда, заявили в оппозиционной партии "Шанс", сообщает РИА Новости.
Власти Молдавии в 2016 году увеличили пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. В декабре 2020 года парламент по инициативе Соцпартии отменил это решение, вернувшись к прежним срокам выхода на пенсию — 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Но годом позже парламент вновь принял эту инициативу, чтобы уравнять с мужским.
"Правительство вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Так власть "решает" сразу 2 проблемы: катастрофического дефицита кадров и, в перспективе, "экономии" бюджетных средств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Партия "Шанс" полагает, что власти "удобно" постоянно использовать пенсионеров вместо того, чтобы создать лучшие условий труда, привлечь молодежь и повысить зарплаты.