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В Молдове пенсии по возрасту будут пересмотрены с 1 января 2024 года

В Молдове пенсии по возрасту будут пересмотрены с 1 января 2024 года
Фото: открытые источники

В Молдове пенсии по возрасту, установленные после 1 января 2019 года, со сроком выплаты взносов более 2 лет, а также пенсии, пересмотренные на предыдущих этапах, когда люди проработали не менее 2 лет, будут пересмотрены с 1 января 2024 года, говорится в сообщении Национальной кассы социального страхования РМ, цитирует IPN.

При этом с 1 января 2024 года будут пересмотрены пенсии по инвалидности, установленные до 1 января 2022 года, при условии, что люди имеют страховой стаж от 2 до 7 лет.

С 1 января 2024 года ходатайства о пересмотре могут быть поданы в электронной форме на странице „e-Cerere. Reexaminare pensieˮ. Доступ к услуге можно получить на официальном сайте cnas.gov.md и на правительственном портале services.gov.md.

Заявление о пересмотре пенсии рассматривается в течение 60 дней со дня подачи, а пересмотренная пенсия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление.

С 1 января 2024 года вступают в силу и изменения в нормативно-правовой базе, упрощающие процесс назначения пособий семьям с детьми. Так, пособие при рождении одного ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двух лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет, ежемесячное пособие по уходу за близнецами или более одного ребенка до достижения ими трех лет, родившихся от одной беременности, определяются Кассой национального социального страхования на имя матери, а если мать не соответствует условиям для назначения пособия - отцу, на основании данных о рождении ребенка, имеющихся в Государственном регистре населения, без необходимости подачи заявления в территориальное управление социального страхования или в электронном виде.

С 1 января 2024 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет выплачивается одному из застрахованных родителей без условия нахождения в отпуске по уходу за ребенком. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет будет рассчитываться из страхового дохода одного из застрахованных супругов, что приведет к увеличению размера пособия.

  • Сегодня, 10:56
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