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В Бельцах хирурги извлекли пулю из головы пациента

В Бельцах хирурги извлекли пулю из головы пациента
фото со страницы Бельцкой клинической больницы в «Фейсбуке»

Челюстно-лицевые хирурги клинической больницы города Бельцы, "северной столицы" Молдовы, извлекли пулю из головы 26-летнего молодого человека, который получил ранение при неосторожном обращении с оружием, сообщает местное издание "СП".

"Медики клинической больницы провели сложную нейрохирургическую операцию 26-летнему пациенту, из его головы извлекли пулю. По предварительной версии, мужчина беспорядочно стрелял в собственной квартире. Он выпустил шесть пуль, одна из них срикошетила и попала в голову, прошла через диаметр мозга и застряла", - пишет СМИ.

Отмечается, что сейчас пациент находится в реанимации. Медики оценивают его состояние, как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

В квартире молодого человека правоохранители обнаружили 29 патронов и магазин к ним. Ведется расследование инцидента.
  • Вчера, 19:12
  • DTV
  • Просмотров: 60
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