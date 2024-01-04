фото со страницы Бельцкой клинической больницы в «Фейсбуке»
Челюстно-лицевые хирурги клинической больницы города Бельцы, "северной столицы" Молдовы, извлекли пулю из головы 26-летнего молодого человека, который получил ранение при неосторожном обращении с оружием, сообщает местное издание "СП".
"Медики клинической больницы провели сложную нейрохирургическую операцию 26-летнему пациенту, из его головы извлекли пулю. По предварительной версии, мужчина беспорядочно стрелял в собственной квартире. Он выпустил шесть пуль, одна из них срикошетила и попала в голову, прошла через диаметр мозга и застряла", - пишет СМИ.
Отмечается, что сейчас пациент находится в реанимации. Медики оценивают его состояние, как тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
В квартире молодого человека правоохранители обнаружили 29 патронов и магазин к ним. Ведется расследование инцидента.