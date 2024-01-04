Агентство защиты окружающей среды выдало экологическое разрешение «Молдавскому металлургическому заводу» (ММЗ), который расположен в приднестровском регионе. Об этом сообщает NM со ссылкой на портал Zona de securitate.
По данным источника, разрешение действительно до 20 октября 2024 года
В Агентстве защиты окружающей среды подтвердили NM информацию о выдаче экологического разрешения металлургическому заводу.
«Мы выдали разрешение на основании технического досье, которое разработали, руководствуясь законом 1422 „Об охране атмосферного воздуха“, и на основании закона 160 „О регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения“. Мы сравнили это досье с отчетом о проверке, проведенной Инспекторатом защиты окружающей среды, и приняли решение выдать разрешение», — сообщили в агентстве.
Отметим, до этого у ММЗ была временная авторизация, которую выдавала Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. При этом экс-министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу ранее заявляла, что выдача технической авторизации ММЗ — одно из условий, выдвинутых тираспольскими властями, согласно которым правобережная Молдова может покупать электроэнергию у МГРЭС, расположенной в Приднестровье.
В конце октября 2023 года молдавское предприятие Energocom продлило на 14 месяцев контракт с МГРЭС.