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Рыбницкий металлургический завод получил экологическое разрешение АН

Рыбницкий металлургический завод получил экологическое разрешение АН
фото из открытых источников

Агентство защиты окружающей среды выдало экологическое разрешение «Молдавскому металлургическому заводу» (ММЗ), который расположен в приднестровском регионе. Об этом сообщает NM со ссылкой на портал Zona de securitate.

По данным источника, разрешение действительно до 20 октября 2024 года

В Агентстве защиты окружающей среды подтвердили NM информацию о выдаче экологического разрешения металлургическому заводу.

«Мы выдали разрешение на основании технического досье, которое разработали, руководствуясь законом 1422 „Об охране атмосферного воздуха“, и на основании закона 160 „О регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения“. Мы сравнили это досье с отчетом о проверке, проведенной Инспекторатом защиты окружающей среды, и приняли решение выдать разрешение», — сообщили в агентстве.

Отметим, до этого у ММЗ была временная авторизация, которую выдавала Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. При этом экс-министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу ранее заявляла, что выдача технической авторизации ММЗ — одно из условий, выдвинутых тираспольскими властями, согласно которым правобережная Молдова может покупать электроэнергию у МГРЭС, расположенной в Приднестровье.

В конце октября 2023 года молдавское предприятие Energocom продлило на 14 месяцев контракт с МГРЭС.
  • Вчера, 19:33
  • DTV
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