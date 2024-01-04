Новый закон, регламентирующий деятельность адвокатуры, бюджет на 2024 год, дополнения в нормативные акты, устанавливающие новые социальные льготы, вступили в силу с 1 января, информирует novostipmr.com, со ссылкой на пресс-службу Верховного Совета ПМР.
Бюджет-2024
Главный финансовый документ республики, принятый Верховным Советом ПМР в конце декабря, обеспечивает своевременную и полную выплату заработных плат работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий. Останутся неизменными тарифы на коммунальные услуги. При этом для экономии энергоресурсов установлен лимит потребления электроэнергии в 500 киловатт. Потребление сверх этого лимита будет стоить 93 копейки за киловатт. На лечение приднестровцев за рубежом в бюджете-2024 запланировано около 38 миллионов рублей. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна быть приобретена 61 квартира общей стоимостью больше 19 миллионов рублей.
Как отмечает пресс-служба Верховного Совета ПМР, продолжат работать целевые бюджетные фонды и программы развития. В частности, в рамках Фонда развития предпринимательства продолжится субсидирование части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам, предоставляемым организациям приоритетных отраслей: промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства. Из Фонда поддержки сельского хозяйства сельхозпроизводителям будут выплачиваться дотации на молоко, сохранится и субсидирование затрат на покупку племенного рогатого скота.
Новые госпрограммы
В соответствии с государственной целевой программой развития системы питьевого водоснабжения планируется в течение пяти лет обеспечить централизованным водоснабжением более 12,5 тысяч потребителей воды в селах. В рамках госпрограммы будут отремонтированы системы водоснабжения или проложены новые. В некоторых населенных пунктах они изношены либо истек срок эксплуатации артезианских скважин.
К 80-летию Великой Победы в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах, Слободзейском, Григориопольском и Рыбницком районах отремонтируют и благоустроят воинские мемориалы и могилы героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В общей сложности в программу включены 24 объекта.
Изменения в социальной сфере
Дети-инвалиды не будут платить за питание в реабилитационных центрах дневного пребывания. А при отсутствии обедов детям будут полагаться продуктовые наборы или денежные компенсации. Изменения внесены в Закон «О социальной защите инвалидов».
Такая же мера поддержки предусмотрена для воспитанников детских садов, школьников и студентов, имеющих льготы по оплате питания. Они будут получать продуктовые наборы или денежную компенсацию в случае перехода организации образования на дистанционный режим обучения при введении карантина или особых правовых режимов. Соответствующая норма прописана в Законе «Об образовании». Порядок обеспечения продуктовыми наборами и выплаты денежной компенсации будут установлены нормативным правовым актом Правительства.
По предложению Правительства парламентарии расширили категории получателей льгот для тех, кто ввозит транспортные средства для личного пользования. Родители, на иждивении которых есть несовершеннолетние маломобильнце дети-инвалиды до 18 лет или инвалиды с детства, смогут сделать это без уплаты акциза, сумма которого зависит от параметров автомобиля и составляет в среднем 15 тысяч рублей. Под действие льготы попадает около 650 семей. Освобождение от акциза согласно закону будет предоставляться 1 раз. Господдержка финансово поможет семьям, которые решили ввезти автомобиль для транспортировки своих детей-инвалидов. Изменения в Закон «Об акцизах» вступили в силу с 1 января.
С нового года сироты - выпускники организаций образования смогут по желанию получать денежную компенсацию вместо полагающегося комплекта сезонной одежды и обуви. Ее размер составит 240 расчетных уровней минимальной зарплаты (2 328 рублей), а для выпускников техникумов и колледжей – 1 290 РУ МЗП (12 513 рублей). До внесения изменения в Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» эта возможность прописывалась в законе о республиканском бюджете на соответствующий год.
Дополнен Закон «О социальной защите инвалидов». С 2024 года государство за счет бюджетных средств будет обеспечивать женщин-инвалидов III группы протезами молочных желез и лифами для их крепления. Ранее подобная мера господдержки распространялась только на женщин-инвалидов I и II групп. Поводом для разработки дополнений в закон стали обращения граждан. Воспользоваться этим правом при наличии медицинских показаний смогут 270 женщин-инвалидов III группы. Расходы на эти цели прописаны в законе о бюджете на 2024 год.
Расширены категории получателей госсубсидии на жилье
В 2023 году были приняты очередные изменения в Закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья». Расширены категории получателей государственной субсидии на полную или частичную оплату кредита и процентов по нему для приобретения жилья. Принятые изменения позволят в новом, 2024 году подать заявку военнослужащим МГБ, Государственной службы охраны ПМР, аттестованным сотрудникам налоговой службы Минфина, а также солдатам, сержантам и прапорщикам, проходящим военную службу по контракту.
Пострадавшие от радиационных катастроф будут получать возмещение вреда здоровью независимо от того, получают они пенсию по инвалидности или по возрасту. Новый порядок выплаты вступил в силу с 1 января. Раньше она полагалась только при получении пенсии по инвалидности. Теперь граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, смогут выбрать любой вид пенсии и при этом продолжить получать выплаты возмещения вреда здоровью. Или же получать две пенсии - например, по возрасту и по инвалидности, но при этом выплата возмещения вреда не полагается.
Выплаты за категорию
С нового года педагог детского сада при назначении на должность заведующего сохранит надбавку за квалификационную категорию. Новая норма коснется педагогов начальных классов, которые решили перейти работать педагогом в детский сад, и учителей школ, перешедших в техникум или в вуз, и наоборот. До сих пор при смене должности или места работы педагоги теряли квалификационную категорию. Теперь она будет действительна в течение 5 лет независимо от перехода педагога на другую должность или работу в сфере образования. Изменения внесены в законы «Об образовании» и «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» и вступили в силу с 1 января.
Налоговый вычет для магистров
С этого года выпускники магистратуры, как и выпускники бакалавриата, после трудоустройства будут получать налоговый вычет в течение 3 лет. Изменения внесены в Закон «О подоходном налоге с физических лиц». Каждый месяц сумма 70 РУ МЗП (728 рублей) не будет облагаться налогом на доходы. Отсчет 3 лет начнется с момента устройства на работу, а не сразу после получения диплома, как это было до принятия изменений в закон. Главное - найти работу в течение года после выпуска. Если молодой специалист уйдет служить, то 1 год будет считаться после окончания срочной военной службы. Меры господдержки для предприятий
Внесены изменения в Закон «О налоге на доходы организаций». На 2024 год продлеваются действующие в этом году меры государственной поддержки в сфере обложения налогом на доходы организаций в отношении хозяйствующих субъектов с целью минимизации негативных последствий для социально-экономической сферы. Фактически пролонгирован мораторий на налог на убытки, действующий с 2016 года, на очередной период.
Поскольку выручка предприятий плодоовощной промышленности и строительной отрасли сократилась более чем на треть, возобновляется применение налоговой ставки 2% при расчетах налога на доходы.
На 2024 год продлевается применение коэффициента 1,05 при расчетах налога на доходы для предприятий швейной и обувной промышленности, работающих на давальческом сырье. В этом секторе также сохраняется сложная ситуация.
С этого года вступает в силу норма, позволяющая промышленным и сельскохозяйственным организациям продлить срок погашения тела льготного кредита до 12 месяцев. Раньше Закон «О мерах государственной поддержки субъектов экономической деятельности ПМР в связи с негативными последствиями внешних факторов» давал такое право до 6 месяцев и только промышленным предприятиям. Изменить (пролонгировать) срок погашения тела кредита можно на основании соглашения между кредитной организацией и заемщиком. Заявки хозяйствующих субъектов могут быть поданы до 1 сентября 2024 года. При этом важно, чтобы изменение сроков погашения льготного кредита было согласовано с наблюдательным советом Фонда государственного резерва ПМР.
В помощь предпринимателям
На основании обращений предпринимателей парламентарии приняли изменения в законодательство, которые регулируют временной срок работы индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, который подлежит проверке налоговыми органами. Для юридических лиц это 6 лет, для физических – 3 года. Раньше в законодательстве было прописано, что контрольные мероприятия налоговые органы могут проводить не более 1 раза в 3 года. А период работы, подлежащий проверке, не был указан. Новые нормы вступили в силу с 1 января.
Внесены изменения в Закон «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». По предложению Правительства индивидуальные предприниматели, которые работают на упрощенке, обязаны ежемесячно отчитываться о движении средств по текущим рублевым и валютным счетам, которые открыты для осуществления предпринимательской деятельности. Раньше эта норма была закреплена как необязательная. Как пояснили в парламенте, предприниматели, работающие по упрощенной системе, могут использовать несколько способов оплаты. Данные о проведенных операциях через онлайн-кассы передаются в налоговую службу практически в режиме реального времени. А если покупатель рассчитывается пластиковой картой или QR-кодом, то деньги поступают сразу на расчетный счет предпринимателя. Чтобы отслеживать все средства и правильно рассчитать сумму налогов, которую необходимо будет уплатить, данные о движении средств в налоговую службу будут предоставлять банки.
Еще одно изменение в Законе «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» предусматривает обязательную уплату всех налоговых платежей, если предприниматель планирует приостановить свою работу на срок более 30 календарных дней. Сделать это надо будет в течение 5 дней с момента обращения в налоговую службу. Изменения законодательства в сфере сельского хозяйства
С этого года меняется срок сдачи налоговых расчетов по земельному налогу, паевому и целевому сборам на поддержку мелиоративного комплекса. Сдача налоговых расчетов означает, что сельхозорганизации заявляют, какие суммы они должны заплатить по налогам. Единый срок будет до 25 февраля, это облегчит работу налоговой службы и самих бухгалтерских работников аграрных фирм. Изменения претерпели три закона: «О плате за землю», «О паевом сборе» и «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике».
Кроме этого в Закон «О плате за землю» внесены корректировки, которые с нового года меняют график оплаты земельного налога. Раньше аграрии, которые пользуются сельхозземлями для сельхозпроизводства, оплачивали земельный налог 1 раз в конце года, теперь будут оплачивать поквартально 4 раза в год: 10% до 15 марта, 10% до 15 июня, 10% до 15 сентября и 70% – до 15 декабря.
Такой поквартальный график оплаты земельного налога Правительство предложило для того, чтобы бюджет страны пополнялся и осваивался поэтапно, а не в конце года.
Для аграриев, у которых есть сложности в уплате налогов, действует мера поддержки в виде отсрочки до конца года.
В Законе «Об основах налоговой системы в ПМР» скорректирован срок уплаты сбора на развитие инфраструктуры села и поселка. Теперь его нужно оплачивать единожды до 15 ноября.
С началом года вступили в силу еще одни законодательные изменения в сфере сельского хозяйства. Они касаются вопроса прекращения права пользования земельным участком за его нерациональное использование. При определении рациональности будет применяться справедливый подход: анализ будут проводить отдельно на землях, где используется орошение и где его нет. Относить земли к участкам, фактически орошаемым и находящимся в зоне орошения, будут на основании правового акта Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. Для этого в Земельном кодексе прописаны понятия. Новый закон об адвокатской деятельности в ПМР
С 1 января вступил в силу Закон «Об адвокатской деятельности в ПМР». Он сменит действовавший в ПМР 30 лет Закон «Об адвокатуре». Согласно новому закону в городах и районах республики, помимо юридических консультаций, могут действовать адвокатские кабинеты и адвокатские бюро. На смену прежней Коллегии адвокатов придет Палата адвокатов, негосударственная некоммерческая организация, представляющая интересы адвокатов в отношениях с органами госвласти. Прописан порядок оказания Палатой адвокатов бесплатной юридической помощи населению.
Те, кто не работал еще в качестве адвоката, должны сдать квалификационный экзамен. Тем самым подтвердить свою способность к адвокатской деятельности. Согласно новому закону принимать экзамен будет квалификационная комиссия, состоящая не только из адвокатов, но и представителей органов власти. Всего 9 человек, которые будут избираться на 2 года: 5 представителей Палаты адвокатов и по 1 представителю от Верховного Совета, Министерства юстиции, Верховного и Арбитражного судов. Такая независимая квалификационная комиссия будет рассматривать жалобы на адвокатов.
Новый закон не запрещает работать адвокатами бывшим следователям, работникам прокуратуры и правоохранительных органов, так как эта категория адвокатов считается более профессиональной, нежели начинающие специалисты.
Изменен размер госпошлин
По предложению Правительства с этого года увеличены размеры ряда государственных пошлин за оказание юридических услуг и выдачу документов органами госвласти и должностными лицами. Обусловлено это тем, что действовавшие ранее размеры госпошлин не пересматривались в течение 20 лет действия Закона «О государственной пошлине», а за это время увеличились затраты на изготовление бланков, техники, программного обеспечения и на оплату труда работникам.
Например, увеличены размеры госпошлины за совершение действий, связанных с оформлением актов гражданского состояния, государственной регистрацией транспортных средств, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, средств массовой информации, прав на недвижимое имущество и сделок с ним, гражданством ПМР, миграцией, наличием судимости.
Если раньше выдача последующего свидетельства в рамках перемены фамилии, имени или отчества, внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния проводилась безвозмездно, то теперь за эту и некоторые другие услуги установлена государственная пошлина.
Скорректирован Закон «О подоходном налоге с физических лиц»
С 1 января вступили в силу изменения в Закон «О подоходном налоге с физических лиц», которые дают возможность налогоплательщикам из числа физических лиц до окончания налогового периода – до 1 апреля следующего года – корректировать свою налоговую декларацию и вносить в нее изменения без уплаты штрафа. Налоговые службы смогут проверять декларации о доходах граждан в течение 90 дней, а не 30, как раньше. Гражданам, которые имеют два и более мест работы - в том числе по совместительству, не нужно будет подавать в налоговые службы декларации о доходах со всех мест работы.
В 2023 году были приняты еще одни изменения в Закон «О подоходном налоге с физических лиц». Они направлены на поддержку высококвалифицированных специалистов промышленного сектора республики. Если их доход будет составлять до 8 прожиточных минимумов, то им будет предоставляться стандартный налоговый вычет в размере 1 прожиточного минимума. Это значит, что сумма прожиточного минимума (например, в ноябре она составляла 2 020 рублей) не будет облагаться подоходным налогом. Соответственно, размер дохода будет выше. Раньше такой налоговый вычет предоставлялся, если доход был меньше 5 прожиточных минимумов. Такие изменения приняты, чтобы избежать оттока кадров, необходимых промышленному сектору экономики.
Единый реестр населения
С этого года в Приднестровье будет действовать единый реестр населения, который упростит предоставление населению государственных услуг органами госвласти и местного самоуправления. Будут работать единые правила ведения реестровых записей учета и баз данных всех ведомств, для того чтобы можно было обмениваться информацией в максимально быстрые сроки в интересах заявителей.
Сведения, содержащиеся в едином реестре, подлежат защите в соответствии с законодательством ПМР. Контролировать выполнение мер безопасности при обработке персональных данных в реестре будет Министерство цифрового развития и Министерство госбезопасности. Закон «О едином реестре населения» вступил в силу 1 января 2024 года.
Новые права для Центробанка
С этого года у Центробанка появилось право рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков - физических лиц и затем направлять эти сведения в коммерческие банки и микрофинансовые организации. Приняты соответствующие изменения в законы «О центральном банке ПМР» и «О банках и банковской деятельности».
Действующее законодательство в Приднестровье не ограничивает право граждан обращаться сразу в несколько банков за кредитами. Показатель долговой нагрузки на одного заемщика даст возможность специалистам коммерческого банка сделать вывод о том, имеет ли заемщик кредиты в других банках и сможет ли он выплатить вовремя и в полном объеме взятые взаймы денежные средства. На основании такого анализа коммерческий банк будет принимать решение – давать ссуду заемщику или не давать.
Аналогичные нормы действуют в Российской Федерации, и в других странах. Такой механизм, по мнению специалистов, позволяет свести к минимуму риски коммерческих банков по невозврату кредитных средств. Кроме этого, речь идет о безопасности граждан, об исключении случаев, когда, не имея финансовой возможности рассчитаться по нескольким кредитным договорам, заемщики реализуют свое имущество - в том числе жилье.
Запрет на нецелевое использование
Все поступившие в экофонды средства должны идти только на природоохранную деятельность. Запрещено тратить средства экологических фондов - в том числе территориальных - на содержание и развитие материально-технической базы органов власти. Эту норму прописали в Законе «Об охране окружающей среды» и в Постановлении Верховного Совета от 2005 года «Об утверждении типового Положения территориального целевого бюджетного экологического фонда». Изменения вступили в силу 1 января. Ранее в законодательстве была норма, которая предоставляла возможность до 20% средств, поступающих в Республиканский экологический фонд, использовать на финансирование мероприятий по содержанию и развитию материально-технической базы органов государственной власти и управления. Теперь эта норма исключена из законодательства.