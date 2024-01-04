Корпорация Microsoft впервые за многолетнюю историю планирует изменить клавиатуру персональных компьютеров с операционной системой Windows, сообщает eadaily.com
Как сообщил в блоге компании ее корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди, в клавиатуру будет добавлена кнопка подключения к искусственному интеллекту (ИИ).
«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить кнопку Copilot для ПК с Windows 11. (…) Появление клавиши Copilot знаменует собой первое значительное изменение в клавиатуре персональных компьютеров с Windows почти за три десятилетия»,
По словам Мехди, появление такой клавиши станет первым значительным изменением клавиатуры компьютеров с операционной системой Windows. Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows.
Планируется, что нововведение упростит работу пользователей за компьютером и расширит ее. По словам все того же директора по маркетингу, «Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК».
В частности, данная модернизация позволяет применить оперативные функции искусственного интеллекта в работе с такими графическими программами, как Word и Excel.
Ранее EADaily сообщало, что разведывательные службы США опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора различных данных американских граждан в небывалом ранее масштабе.