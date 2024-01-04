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В Молдове зарегистрировали 25 вспышек птичьего гриппа

В Молдове зарегистрировали 25 вспышек птичьего гриппа
фото из открытых источников

В Молдове менее чем за две недели зарегистрировали 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1). Об этом 4 января сообщило Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA), передаёт NM

«С 22 декабря 2023 года по 2 января 2024 года на территории республики зарегистрировали десять вспышек H5N1 в непрофессиональных хозяйствах, еще 15 — у птиц в дикой природе. Состоялось экстренное заседание противоэпизоотической комиссии, на котором утвердили действия для ликвидации вспышек птичьего гриппа. Установлены 3-километровые охранные зоны и 10-километровые зоны наблюдения», — сообщили в пресс-релизе агентства.

В ANSA призывали фермеров держать птиц в закрытых помещениях и немедленно сообщать, если обнаружат у них симптомы гриппа.

Напомним, в конце декабря Минсельхозприроды ПМР временно запретило ввоз продукции птицеводства из нескольких районов Молдовы. Сейчас, по данным ведомства, заболевание зарегистрировано в восемнадцати населенных пунктах четырнадцати районов Молдовы. В том числе в находящихся у границы с Приднестровьем: Резине, Солонченах Резинского района, Верхней Жоре Оргеевского района, Кошнице Дубоссарского района, Старых Дубоссарах Криулянского района и Шерпенах Новоаненского района.

Ввоз в Приднестровье птицы и продукции птицеводства из населенных пунктов, где отмечены случаи инфекционного заболевания, запрещен. Полный список таких населенных пунктов опубликован на официальном сайте Минсельхозприроды ПМР.
  • Вчера, 20:33
  • DTV
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