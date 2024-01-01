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Румыния объявила о масштабной закупке ракет

Румыния объявила о масштабной закупке ракет
фото: avia.pro

Министерство обороны Румынии объявило о покупке 200 ракет для систем Patriot на сумму более одного миллиарда евро. Эта закупка является частью соглашения об альянсе и входит в рамки инициативы European Sky Shield, сообщает avia.pro

Румыния приобретет ракеты PAC-2 GEM-T, которые предназначены для пополнения боевых запасов румынской армии. Общая стоимость пакета из 200 ракет, включая запасные части и прочее, составит приблизительно 1,09 миллиарда евро. Для участия в этой совместной программе закупок Министерство национальной обороны Румынии запросило и получило одобрение парламента, сообщает tass.ru

Это решение Румынии является частью широкой инициативы НАТО по усилению «Небесного щита» стран Евросоюза с помощью 1000 ракет для системы ПВО Patriot. Как сообщалось ранее, соответствующее подразделение НАТО заключило контракт на закупку указанного количества боеголовок при поддержке группы государств-членов ЕС, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию.
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