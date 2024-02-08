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За выход из МПА СНГ Молдова заплатит 6,5 млн леев

За выход из МПА СНГ Молдова заплатит 6,5 млн леев
фото из открытых источников

Молдова покидает Межпарламентскую ассамблею Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 февраля.

Однако за выход из этой структуры государство заплатит около 6,5 млн леев, пишет deschide.md

Проект решения о выплате из государственного бюджета на 2024 год квот членства и задолженности Молдовы перед международными организациями был разработан Министерством финансов и предложен на общественные консультации.

Всего в госбюджете на оплату членских взносов и задолженности перед международными организациями предусмотрено 56,5 млн леев. Из этой суммы 9,5 млн леев будут направлены на оплату членских взносов в Совете Европы, а Организации Объединенных Наций — чуть более 4,5 млн леев.

За присутствие Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ власти заплатят 341 225 долларов, что составляет 6 459 392 леев.

"Мы отмечаем, что выплата долга обусловлена сроком (08.02.2024 г.) после завершения процесса выхода из членства Республики Молдова", — отмечают представители Минфина.

В настоящее время Молдова имеет статус членства в 59 международных и региональных организациях, в том числе 5 парламентских организациях и 54 международных организациях.

Сумма, предусмотренная для выплаты членских взносов международным организациям, на 10 млн леев ниже суммы, выплаченной в 2023 году. Тогда из государственного бюджета было выделено 66,547 млн леев.
  • Сегодня, 10:26
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