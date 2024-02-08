Молдова покидает Межпарламентскую ассамблею Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 февраля.
Однако за выход из этой структуры государство заплатит около 6,5 млн леев, пишет deschide.md
Проект решения о выплате из государственного бюджета на 2024 год квот членства и задолженности Молдовы перед международными организациями был разработан Министерством финансов и предложен на общественные консультации.
Всего в госбюджете на оплату членских взносов и задолженности перед международными организациями предусмотрено 56,5 млн леев. Из этой суммы 9,5 млн леев будут направлены на оплату членских взносов в Совете Европы, а Организации Объединенных Наций — чуть более 4,5 млн леев.
За присутствие Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ власти заплатят 341 225 долларов, что составляет 6 459 392 леев.
"Мы отмечаем, что выплата долга обусловлена сроком (08.02.2024 г.) после завершения процесса выхода из членства Республики Молдова", — отмечают представители Минфина.
В настоящее время Молдова имеет статус членства в 59 международных и региональных организациях, в том числе 5 парламентских организациях и 54 международных организациях.
Сумма, предусмотренная для выплаты членских взносов международным организациям, на 10 млн леев ниже суммы, выплаченной в 2023 году. Тогда из государственного бюджета было выделено 66,547 млн леев.