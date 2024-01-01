Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики установлены на 2024 год предельные уровни тарифов на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, найму государственной и муниципальной жилой площади, информирует NewsPMR.Com
Документ прошел предварительное согласование с государственными администрациями городов и районов республики.
Предельные уровни тарифов по жилфонду на 2024 год:
1. Наем государственной и муниципальной жилой площади – 0,68 руб. за кв.м. в месяц;
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций здания – 0,78 руб. за кв.м. в месяц.
3. Капитальный ремонт строительных конструкций зданий – 0,50 руб. за кв.м. в месяц.
4. Капитальный ремонт лифтов – 0,36 руб. за кв.м. в месяц.
5. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения – 0,06 руб. за кв.м. в месяц.
6. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения – 0,07 руб. за кв.м. в месяц.
7. Услуги по техническому содержанию и ремонту внутридомовых сетей холодного водоснабжения и канализации – 0,25 руб. за кв.м. в месяц.
8. Уборка, промывка и дезинфекция мусоропроводов, мусорокамер – 0,33 руб. за кв.м. в месяц.
9. Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий зданий – 0,02 руб. за кв.м. в месяц.
10. Уборка мест общего пользования в жилых зданиях – 0,25 руб. за кв.м. в месяц, в том числе: - влажное подметание мест общего пользования в жилых зданиях 1 раз в неделю – 0,15 руб. за кв.м. в месяц.
11. Диагностика, электроизмерительные работы и освидетельствование лифтов – 0,09 руб. за кв.м. в месяц.
12. Озеленение прилегающих территорий – 0,04 руб. за кв.м. в месяц.
13. Санитарное содержание придомовых территорий – 0,53 руб. за кв.м. в месяц.
Предельные уровни тарифов на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, найму государственной и муниципальной жилой площади вступают в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно.