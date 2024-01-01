Как сообщает пресс-служба Минобороны ПМР новогодние каникулы на берегу Днестра проводят 70 детей.
Традиционный Зимний лагерь Посла России начал свою работу 3 января. Путевки предоставили детям из социально-уязвимых и малообеспеченных семей. Набраться сил и оздоровиться перед началом новой учебной четверти также приехали суворовцы и кадеты.
Организаторы лагеря подготовили насыщенную и интересную программу отдыха. Для детей запланированы культурные, просветительские и спортивные мероприятия, различные конкурсы, викторины, мастер-классы и дискотеки.
«Мне все очень нравится. Эмоции только положительные! Замечательно кормят, познакомилась со многими ребятами и хорошо проводим время вместе», – отметила одна из отдыхающих.
Зимний лагерь Посла России продлится до 9 января. В преддверии праздника Рождества Христова свои огни зажжет традиционная Рождественская елка.