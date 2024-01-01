В Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики внесено дополнение в статью «Исчисление сроков наказаний и зачет наказания», если вид исправительного учреждения для отбывания наказания был изменен в порядке, предусмотренном разделом Уголовно-процессуального кодекса «Пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу», сообщает newspmr
Конкретно, в новой редакции УК ПМР зачет времени отбывания лишения свободы в исправительном учреждении более строгого вида в срок лишения свободы, подлежащий отбытию, осуществляется из расчета:
- один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии особого или строгого режима за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, либо два дня отбывания наказания в колонии-поселении;
- один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима за полтора дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Перечисленные изменения в Уголовном кодексе Приднестровской Молдавской Республики вступили в законную силу с 29 декабря 2023 года.