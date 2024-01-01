Президент ПМР: Вероломное введение пошлин – это удар по всему населению Приднестровья
Вадим Красносельский 5 января обратился к руководству Молдовы с призывом вернуться к переговорам.
Текст обращения Президента ПМР Вадима Красносельского приводим без изменений:
«Обращаюсь к руководству Республики Молдова.
Причиной моего обращения к вам стало то, что в начале января, в новогодние праздники, приднестровские предприниматели, физические и юридические лица узнали о введенных таможней Республики Молдова новых пошлинах для наших субъектов внешнеэкономической деятельности. Проще говоря, Молдова обложила Приднестровье некими пошлинами. Сказать, что это было шоком для нас? Наверное, нет. Неожиданно? Наверное, правда. Именно неожиданно.
Почему не шоком? Вся история отношений между Приднестровьем и Молдовой полна таких событий и таких ситуаций. Я хочу напомнить историю этих взаимоотношений, потому что даже решение, которое было принято в первых числах января, имеет причинно-следственные связи с другими событиями, которые также принимала власть Молдовы против Приднестровья. 23 июня 1990 года. Еще при существовании Советского Союза парламент Молдовы (тогда еще Верховный Совет) принял решение о суверенитете Молдовы, признал ничтожным пакт Молотова-Риббентропа. Его правовые последствия обнулялись. Самое главное – признавалось незаконным создание Молдавской ССР. Тогда, уважаемые господа, вы умудрились не только выйти из Советского Союза, сделать шаг от Советского Союза, вы умудрились выйти из своей же республики – Молдавской ССР. Это к вопросу о сепаратизме, о том, кто из нас сепаратист. Это вы сепаратисты. Власть Молдовы – сепаратна. Вы разрушили общую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, разделив на два субъекта: нынешнюю Молдову – историческую Бессарабию и нынешнее Приднестровье – историческую МАССР. Своей Декларацией о независимости от 27 августа 1991 года вы подтвердили все правовые последствия вышеупомянутого акта и незаконность создания Молдавской ССР с признанием одного языка в Молдове – румынского.
Что оставалось делать нам, уважаемые дамы и господа? Ведь народ Приднестровья оказался вне правового поля Республики Молдова. Наши жители, которые проживают здесь, не имели права на юридическую защиту, правовую защиту, ущемлялись наши национальные объединения, наш общий приднестровский народ, ущемлялась экономика. Я уже не говорю о том, что именно Молдова, именно вы вероломно напали на Приднестровье. Я хочу напомнить опять же исторические факты.
18 июня 1992 года парламент Молдовы принимает решение об исключительно мирном решении приднестровского вопроса. Решение было, было и доверие к вам. Город Бендеры был деблокирован со стороны наших вооруженных формирований. А 19 июня после обеда в город Бендеры вошли три отмобилизованные колонны военнослужащих и спецподразделения полиции. Даже самый наивный человек отлично понимает, что отмобилизовать за полдня войска невозможно. То есть парламент, принимая решение, заведомо знал о вооруженном нападении на Приднестровье. Тогда погибли люди – не только защитники Приднестровья, а женщины, дети, старики. А кто за это ответил? Кто понес ответственность? Кто хотя бы извинился за убийство мирных людей на территории Приднестровья, независимо от их гражданства и так далее? Никто.
Даже после этого Приднестровье стремилось к диалогу. Я напомню мнение Миссии ОБСЕ, которое было высказано в 1993 году, о федерализации Молдовы, о том, что унитарная Молдова невозможна с точки зрения сохранения прав людей на обоих берегах Днестра. Потом были различные инициативы разных политических деятелей. Именно Молдова в самый последний момент вставала и уходила из-за стола переговоров.
Если взять наши последние договоренности, это протоколы «Берлин», «Берлин+», подписанные 2017-2018 годах, то начиная с 2019 года Молдова перестала исполнять данные протокольные решения, ссылаясь на всяческие отговорки. Мол, не те люди их принимали и подписывали, они вдруг стали коррупционерами. Неважно. Это все отговорки. Если продолжать данную тему, можно, конечно, вспомнить разрушенный вами формат «5+2». Это сделала не пандемия и не боевые действия в Украине. Это 2019 год, когда ваши политические представители вышли из-за стола переговоров в Братиславе и не подписали итоговый документ. И кто-то за этим стоял, кто-то давал команды по разрушению формата «5+2».
Потом, конечно, пандемия и боевые действия в Украине не внесли оптимизма в переговорный процесс. Есть обстоятельства, которые ему препятствуют. Но приднестровская сторона готова к переговорам и в формате «5+2», к восстановлению этого формата, и на других площадках. Для чего? Для того, чтобы обсуждать жизнь людей, проживающих на правом и левом берегах. Люди страдают.
Я хочу политикам напомнить один важный момент. Политики приходят к власти не для пиара, не для лозунгов, а для конкретных действий и дел, для людей, проживающих на той или иной территории. Только для этого народ голосует за вас, уважаемые руководители.
То, что произошло в первых числах января, понятно, к сожалению.
Читая СМИ Молдовы, я отметил такой нюанс: правое политическое крыло объявляет о некой победе. О какой победе вы говорите? Вы не ведаете, что творите на самом деле. Это не сильный шаг, это шаг слабого. Вы – слабые руководители. Вы просто не понимаете последствий, которые могут быть после ваших действий. Это – проявление слабости. Проявление силы – это разговор, диалог. А то, что вы сделали, – это путь в никуда, в пустоту. Пустые отношения, пустые разговоры, путь напряжения эскалации. От ваших действий страдает не власть. Как вы этого не поймете? От ваших действий страдают люди, проживающие здесь, граждане Молдовы, России, Украины и иных государств – те, кто даже, возможно, за вас голосовали когда-то. Но вам это не интересно. Вы хотите поймать «политический хайп». Ну, пожалуйста, – можете попробовать. Но, как показывает история, путь эскалации – это путь в никуда. Только переговоры способны решить те или иные проблемы. А вероломно, без предупреждения вводить ограничения – это удар по всему населению Приднестровья. Вы хотите в Европу? Это ваш выбор. Не народа пока. Народ не проголосовал. Будет референдум – будет видно. Это ваш выбор. Но хочу напомнить, что Европа всегда декларирует человеческие ценности: права человека, право на свободу, право на предпринимательство. Именно Европа предоставила Приднестровью право через программу DCFTA вести внешнеэкономическую деятельность с Европейским союзом, и спасибо им за это. А что сделали вы? Вы сделали все, чтобы вставить палки в колеса этим решениям. Именно вы не открываете банковские счета наших предприятий, которые зарегистрированы в Молдове. Именно вы парализуете банковскую систему. При этом, когда мы просим вас дать алгоритм, формулу, – ноль реакции. И все отказы даже не письменные, а устные, ссылаясь на какое-то верхнее начальство: там договоритесь – и мы зарегистрируем ваше предприятие. Это блеф, это обман. Именно вы нарушаете все европейские ценности. Если мы говорим об автономиях национальных, нам достаточен пример Гагаузии. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдовы, но мы прекрасно видим, как не соблюдаются законы, конституционный закон о статусе данного субъекта – Гагаузии. И прекрасно понимаем, что будет в случае чего. Мы видим выборы в ваши местные органы власти, когда какие-то чиновники принимают решение о снятии людей с предвыборной гонки – не решение суда, а решение людей. Есть высказывание венецианской комиссии – европейской – по данному поводу, и оно крайне отрицательное. И введение пошлин для наших экономических субъектов, для граждан Приднестровья – это не есть европейские ценности, это нарушение прав человека, права на предпринимательскую активность и предпринимательскую деятельность. Я хочу вам напомнить, что налоги формируют местный бюджет, а местный бюджет платит по всем социальным обязательствам. И за 33 года, уже четвертый десяток лет идет, других формул нет и не будет здесь, в Приднестровье. Поэтому это не победа, это поражение, ваше моральное поражение.
Я прошу власти Молдовы одуматься и сойти с пути агрессии, выйти на путь нормальных мирных позитивных переговоров, к чему я вас постоянно призываю. Может быть, вы меня когда-нибудь и услышите».