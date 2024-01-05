В Финляндии был установлен температурный рекорд XXI века — отметка на термометрах опустилась ниже 43 градусов мороза. Об этом 5 января сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на финский метеорологический институт, передают "Известия"
«Метеорологический центр замерил ночью в Энонтекиё температуру –44,3 градуса. Прошлый рекорд 2000-х приходится на 2006 год, когда в Киттиля зафиксировали 43,6 градуса мороза», — говорится в сообщении.
В последний раз самая низкая температура в Финляндии за всё время была зарегистрирована в Киттиля: 28 января 1999 года столбик термометра опустился до –51,5 градуса.
Ранее, 3 января, в Финляндии сильные морозы вызвали сбои в движении поездов по всей стране. Тогда, по данным сайта Fintraffic, только 69% поездов дальнего следования курсировали согласно расписанию. "Сибирские" морозы достигли Норвегии и Дании
Морозы из Сибири достигли Норвегии и Дании, фиксируются необычайно низкие температуры, сообщают местные СМИ, пишет РИА Новости
В Швеции ночь на среду стала самой холодной январской ночью за 25 лет, температура опустилась до отметки минус 43,6 градуса, в стране объявили оранжевый уровень опасности. В Финляндии в четверг дважды за сутки был побит температурный рекорд этой зимы, а в пятницу был установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса.
"В восточной провинции Иннланнет теперь холоднее всего (в Норвегии - ред.): -40,5 градуса по Цельсию", - сообщает норвежская газета VG. Так, из-за погодных условий замерзла плотина на реке Фиггьюэльвен на юге Норвегии, что препятствовало нормальному движению воды. Газета со ссылкой на местную полицию сообщает, что были предприняты необходимые меры, но коммуна "в течение выходных будет наготове" в случае возникновения новой проблемы с плотиной.
"Наступает неистовый сибирский холод. Необычайно холодная погода вплоть до -15 градусов по Цельсию", - сообщает датский телеканал DR. Радио DR P4 в соцсети X отмечает, что перекрытая ранее в связи с затоплением из-за обильных дождей автомагистраль на юге Дании теперь покрыта льдом.