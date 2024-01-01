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В Молдове значительно выросли продажи новых авто

В Молдове значительно выросли продажи новых авто
фото-коллаж: Point.md

Отмечен значительный рост количества новых автомобилей на дорогах Молдовы.

В прошлом году автодилеры продали почти на 65 процентов больше автомобилей, чем в 2022 году. В топе самых популярных брендов оказались Toyota, Skoda и Dacia. Данные представлены Агентством государственных услуг, сообщает tvrmoldova.md

В 2023 году в Государственном транспортном реестре было зарегистрировано почти 13 тысяч новых автомобилей, что на 5,5 тысяч больше, чем в 2022 году.

Самым популярным брендом среди молдаван была Toyota. В автосалонах продали около 1300 таких автомобилей, или в среднем около четырех в день. На втором месте в топе предпочтений находится Skoda с почти 1158 проданными машинами. Dacia находится на третьем месте. В прошлом году в Государственном транспортном реестре было зарегистрировано почти 1100 автомобилей румынского производителя.

Следом идет KIA с более чем 750 проданными автомобилями, а BMW занимает пятое место в топе самых популярных марок. В 2023 году было куплено почти 500 новых автомобилей немецкой компании, многие из которых относятся к моделям класса люкс.

Молдаване не скупились на покупку дорогих автомобилей, стоимость некоторых превышала 100 тысяч евро. В прошлом году автодилеры из Молдовы продали почти 120 автомобилей Porsche и примерно столько же автомобилей Lexus.

По данным Агентства государственных услуг, в 2023 году наибольшим спросом пользовались бензиновые двигатели, за ними следовали дизельные, но наблюдается тенденция к увеличению количества новых гибридных и электромобилей.

В 2023 году больше всего новых автомобилей купили частные и государственные предприятия, обновившие свои автопарки. В Молдове действуют 16 официальных дилеров, которые импортируют 56 марок автомобилей.

  • Сегодня, 19:44
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