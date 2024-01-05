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Бендерская делегация побывала с официальным визитом в Венгрии

Бендерская делегация побывала с официальным визитом в Венгрии
Фото: БТВ
Бендерская делегация побывала с официальным визитом в венгерском городе Хайдунанаш. Населённому пункту исполнилось 418 лет.

Как сообщает Бендерское телевидение, на протяжении ряда лет между городами установлены дружеские и культурные связи. А в 2019 году они подписали соглашение о побратимстве.

Заместитель главы Бендер по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев отметил, что это уже второй визит приднестровцев в Венгрию.

«С этими поездками связаны и обмен опытом муниципальной политики, и обмен историческими фактами и событиями. Основной акцент этой поездки был сделан на историческом факте, а именно на поиске захоронения уроженца села Гиска, который погиб на территории Венгрии в Великую Отечественную войну», - пояснил Андрей Диордиев.

Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара рассказал, что во время ремонта памятника неизвестному солдату в Гиске на плите с именами погибших у одного из них было неправильно указано отчество.

«Вышли на контакт с архивной службой Министерства обороны Российской Федерации. Получили оттуда копию похоронки, в которой было написано о том, что данный боец, уроженец села Гиска, погиб в декабре 1944 года на территории Венгрии, это недалеко от Будапешта», - сообщил председатель горсовета.

К могиле земляка Якова Полищука бендерчане возложили цветы. Привезли и частицу родной земли. Её передали родные гисчанина. Гильзу с землёй с места захоронения привезли в родное село. К слову, таких памятных мест в Венгрии немало. Их в первые дни своего визита и посетила бендерская делегация. Отметили, что все захоронения находятся в чистоте и порядке.

«Мы уважаем историю Венгрии, они уважают историю нашу. Хочется отметить, что на территории города Бендеры венгерские захоронения тоже находятся в надлежащем состоянии, за ними тоже ухаживают», — отметил Андрей Диордиев.

На праздничных новогодних мероприятиях наряду с местными коллективами выступил и бендерский ансамбль «Приетения». Артисты представили различные танцы, демонстрирующие многообразие приднестровской культуры.

«В рамках нашей поездки было передано приглашение, и оно было принято в рамках обмена делегациями спортсменов-гребцов между нашими городами. Дети-спортсмены из Хайдунанаш смогут приезжать к нам, располагаться у нас, проводить тренировочный процесс на живой воде. Венгерская сторона готова принять наших спортсменов у себя. Также договорились в отношении возможностей работы творческих коллективов. Есть у нас и интересная задумка провести фестиваль народных театров в 2024 году», — поделился планами Юрий Кара.

Бендерчане подарили городу-побратиму картину с изображением Бендерской крепости, которая будет храниться в братском Хайдунанаше.

  • Сегодня, 20:39
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