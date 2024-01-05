Арктический фронт несет дикий мороз и метель. Как сообщила пресс-служба МВД ПМР по прогнозам синоптиков, с понедельника в республике установится минусовая температура воздуха. Столбики термометров могут опуститься до -13 уже во вторник, 8 января.
Также 8 января в течение суток ожидается ледяной дождь, снег, метель. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.
С понижением температуры воздуха на дорогах вероятно образование наледи. ГАИ рекомендует водителям воздержаться от поездок. Если это невозможно, при управлении транспортным средством следует выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию!
В городах и сёлах Приднестровья функционируют пункты обогрева и временного размещения граждан.
Пункты обогрева функционируют в течение рабочего дня.
В Тирасполе они организованы на базе Спортивной детско-юношеской школы борьбы и бокса (улица Мира, 21а), Культурно-досугового центра «Мир» на улице Калинина, Молодёжного клуба «Орфей» на улице Краснодонской, а на улице 25 Октября – в Клубе «Ветеран», в киноконцертном комплексе «Тирасполь», во Дворце Республики, в городском Дворце культуры и в Приднестровском театре драмы и комедии имени Аронецкой.
Кроме того, пункты обогрева организованы на базе опорных пунктов охраны правопорядка (улица Гвардейская, 42; улица Федько, 22; переулок Энгельса, 15; улица 9 Января, 59; улица Карла Либкнехта, 377; улица 25 Октября, 95; улица Курчатова, 74).
Пункт обогрева есть в госадминистрации села Кременчуг. В Днестровске - во Дворце культуры «Энергетик».
В Бендерах можно зайти погреться в зал ожидания вокзала Бендеры-1 на улице Академика Федорова.
В Слободзейском районе пункты обогрева организованы на базе администраций сёл Коротное, Терновка, Карагаш, Кицканы, Владимировка, Парканы, Суклея, посёлка Красное, общеобразовательных школ сёл Ново-Котовск, Ново-Андрияшевка, Фрунзе, Глиное, Ближний Хутор, средних общеобразовательных школ № 1 и № 2 посёлка Первомайск, школ № 2 и № 3 села Чобручи, в образовательных учреждениях «Незавертайловская СШ-ДС № 1» и «Незавертайловская СШ-ДС № 2», домах культуры сёл Парканы, Ближний Хутор, Чобручи, Глиное и Суклея, в производственном управлении жилищно-коммунального хозяйства села Суклея.
В Григориополе пункт обогрева размещен в общеобразовательной средней школе с лицейскими классами имени Стоева. В Григориопольском районе они организованы в домах культуры сёл Бычок, Малаешты, Шипка, Ташлык, Гыртоп, Бутор, Тея и Глиное, администрациях сёл Виноградное, Карманово и Бычок, школах сёл Красногорка, Колосово, а также посёлка Маяк.
В Дубоссарах погреться можно в зданиях аварийно-спасательного подразделения на улице Кирова, культурно-досуговых центрах «Эдельвейс» микрорайона Коржево и «Феникс» микрорайона Большой Фонтан, а также в доме культуры микрорайона Лунга. Что касается Дубоссарского района, то там пункты обогрева организованы на базе администраций сёл Дзержинское, Гармацкое, Гояны, Дойбаны-1, Дубово, Красный Виноградарь, Ново-Комиссаровка, Роги и Цыбулёвка.
В Рыбнице пункты обогрева функционируют в школах №№ 5, 8 и 10, Рыбницком дворце культуры, а также в зданиях администраций населённых пунктов Рыбницкого района.
В Каменском районе пункты обогрева работают в администрациях сёл Ротар, Хрустовая, Севериновка, Окница, Красный Октябрь, Подойма, Рашков, Валя-Адынкэ, Катериновка, Слобода-Рашково и Кузьмин, доме культуры села Кузьмин, общеобразовательной школе - детском саду и здании социально-культурного центра села Грушка.
С полным списком и адресами пунктов обогрева и временного размещения можно ознакомиться на сайте МВД ПМР.
Нуждающиеся сами могут обратиться за помощью. Кроме того, правоохранители призывают всех граждан проявлять внимание и человеческое сострадание при обнаружении людей, которые остались на улице в морозы и не имеют возможности самостоятельно передвигаться.
Достаточно позвонить на единый номер спасения 101 или номер 102 и сообщить о местонахождении такого человека.