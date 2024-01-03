Российские эксперты рассказали, какие профессии будут самыми популярными в 2024 году.
Среди наиболее популярных в наступившем 2024 году профессий будут те, что существуют в сфере информтехнологий и беспилотной авиации, мнение выразили опрошенные РИА Новости эксперты, передаёт Sputnik.
Так, советник ректора Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035 Олег Подольский отметил, что в минувшем году сохранили лидерство профессии, "связанные с ИТ, маркетингом (в особенности цифровым), аналитикой данных, машинным обучением, искусственным интеллектом".
"Количественно более всего все так же рабочие места ждут людей различных рабочих профессий. Не хватает кадров для здравоохранения, строительной отрасли, промышленности, сферы транспорта и логистики, ритейла, металлургии и пищевой промышленности", - уточнил Подольский.
Высокий спрос в 2024 году, по словам эксперта, ожидается и на пока достаточно редкие профессии, например, специалист по сертификации дронов, программист автономного полета, инженер-сборщик дронов и прочие вакансии нового рынка беспилотных авиационных систем. "Именно эта новая отрасль в 2024 году получит поддержку с помощью различных инструментов кадрового развития и во многом создаст интересные возможности дальнейшей профессиональной самореализации граждан", - добавил он.
По мнению ректора Университета НТИ 2035 Вадима Медведева, в нынешнем году на пике популярности в России останутся профессии, связанные с информационными технологиями.
"Для удовлетворения особого кадрового спроса на "цифровых" специалистов Министерство цифрового развития РФ запустило специальную программу для школьников и студентов колледжей – "Код будущего", оператором которой выступает Университет 2035. Проект стал крайне популярен среди "зумеров", и в этом году на курсы, где подростки бесплатно изучают современные языки программирования, записалось более 140 тысяч ребят. К концу 2030 года планируется обучить не менее 1,2 миллиона подростков", - напомнил Медведев.
Кроме того, в 2024 году будут набирать обороты инженерные направления, связанные в том числе с новой отраслью — беспилотные авиационные системы, генетика, космические услуги и связь, очевидно, сохранится высокий спрос на специалистов в машиностроении и ряде других отраслей, заключил Медведев.
Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники
Профессии, которые кажутся сейчас привлекательными, в будущем приведут к проигрышу, считает профессор Кристофер Писсаридес. Он призвал выбирать «эмпатичные» специальности, которые не сможет заменить искусственный интеллект
Кристофер Писсаридес (Фото: Zaro De Luca / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Молодым людям, выбирающим сейчас профессию, не стоит стремиться изучать естественные науки, технические дисциплины и математику, поскольку в будущем будут гораздо выше цениться «эмпатические» и творческие навыки, которые помогут процветать в мире доминирования искусственного интеллекта, передаёт РБК
С таким прогнозом, как сообщает Bloomberg, выступил лауреат Нобелевской премии, специалист по рынку труда, профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес.
Он считает, что работники, занятые в определенных сферах ИТ, рискуют собственными руками посеять «семена саморазрушения», продвигая искусственный интеллект, который в конечном итоге займет их же рабочие места.
В целом Писсаридес с оптимизмом воспринимает влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Он выразил обеспокоенность по поводу тех, кто изучает предметы STEM в надежде воспользоваться технологическим прогрессом (STEM — англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика. — РБК).
По его мнению, несмотря на быстрый рост спроса на навыки STEM в настоящее время, рабочие места, требующие более традиционных личных навыков, таких как гостиничный бизнес и здравоохранение, по-прежнему будут доминировать на рынке труда.
«Навыки, которые необходимы сейчас для сбора данных, их сопоставления, разработки и использования их для создания следующего этапа ИИ или, что более важно, чтобы сделать ИИ более применимым для рабочих мест, сделают навыки, которые необходимы сейчас, устаревшими, потому что ИИ будет выполнять эту работу», — сказал он.
«Несмотря на то,что вы видите рост, их [рабочих мест] все еще не так много, чтобы обеспечить работой всех выпускников STEM», — считает ученый.
В долгосрочной перспективе управленческие, творческие и эмпатические навыки, включая коммуникацию, обслуживание клиентов и здравоохранение, вероятно, останутся востребованными, поскольку их в меньшей степени заменяют технологии, особенно искусственный интеллект, считает Писсаридес.
«Когда вы говорите, что большинство рабочих мест будут связаны с личной гигиеной, общением, хорошими социальными отношениями, люди могут сказать: «О боже, неужели это то, чего мы должны ожидать в будущем», — пояснил Писсаридис и призвал не относиться к этим рабочим местам свысока. «Они лучше, чем те, которыми раньше занимались выпускники вузов», — резюмировал лауреат Нобелевской премии.
В 2016 году Писсаридес предсказал России судьбу Японии, экономика которой стагнировала в последние годы. «Главный риск состоит в том, что Россия застрянет на одном месте, как Япония. Но Япония достигла очень высокого уровня, а риск в том, что Россия застрянет на низком уровне», — пояснил тогда свою мысль Писсаридес.
Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2010 год стали Питер Даймонд (США), Дэйл Мортенсен (США) и Кристофер Писсаридес (Кипр). Премия присуждена за «анализ рынков с «шероховатостями» поиска».
Нобелевский комитет отметил, что лауреаты в своих исследованиях развили теорию, способную дать ответы на фундаментальные вопросы рынка труда — в частности, почему множество людей остаются безработными, несмотря на то что в экономике появляются все новые и новые рабочие места.
Ученые попытались выяснить, каким образом экономическая политика может повлиять на безработицу. При этом их теория применима к анализу не только рынка труда, но и других рынков.
«Многие рынки характеризуются тем, что покупатели и продавцы не всегда могут вступить во взаимодействие немедленно. Это касается, например, работодателей, которые подбирают себе сотрудников, и работников, которые ищут работу. Поскольку этот процесс требует времени и ресурсов, на рынке создаются «трения», «шероховатости» (frictions)», — пояснили в Нобелевском комитете.
Рынки с такими характеристиками не могут удовлетворить спрос со стороны всех покупателей, аналогичным образом часть продавцов не в состоянии реализовать свое предложение настолько, насколько они бы этого хотели. В одно и то же время на рынке труда существуют свободные вакансии и безработные.