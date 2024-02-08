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Молдова должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ

Молдова должна погасить задолженность за членство в МПА СНГ
Фото: Sputnik / Дмитрий Осматеско

Планы Молдовы по выходу из МПА СНГ обязывают ее погасить задолженность в размере более 340 тысяч долларов за членство в ассамблее в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.

Министерство финансов Молдовы представило проект о выплате из государственного бюджета на 2024 год членских взносов и задолженности перед международными организациями, в которых она состоит. В документе указано, что членство в МПА СНГ за 2023 года обошлось стране в 56 миллионов леев (около 341 тысячи долларов), передает ria.ru.

"Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдовы", - отмечено в тексте пояснительной записки к документу.

Власти Молдовы с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. В 2023 году были денонсированы десятки соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из МПА СНГ.
  • Сегодня, 09:42
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