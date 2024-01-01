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Раскрыта серия краж из частных домов в Григориополе

Раскрыта серия краж из частных домов в Григориополе
Фото: открытые источники

В новогоднюю ночь 24-летний ранее судимый житель города прошёлся по частному сектору. Пока хозяев не было дома или они были заняты своими делами, молодой человек перепрыгивал заборы, находил запасы, приготовленные на праздники, и забирал.

Одна из пенсионерок сообщила милиции, что у неё пропали 25 домашних яиц, пара банок сгущённого молока, тушёнки, а заодно тарелка салата и не только, пишет пресс-центр МВД ПМР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили и задержали подозреваемого.

Выяснилось, что злоумышленник причастен ещё к двум подобным фактам краж.

Подозреваемый арестован. В ближайшее время молодой человек снова может отправиться на казённый рацион.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:49
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