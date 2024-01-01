В новогоднюю ночь 24-летний ранее судимый житель города прошёлся по частному сектору. Пока хозяев не было дома или они были заняты своими делами, молодой человек перепрыгивал заборы, находил запасы, приготовленные на праздники, и забирал.
Одна из пенсионерок сообщила милиции, что у неё пропали 25 домашних яиц, пара банок сгущённого молока, тушёнки, а заодно тарелка салата и не только, пишет пресс-центр МВД ПМР.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные установили и задержали подозреваемого.
Выяснилось, что злоумышленник причастен ещё к двум подобным фактам краж.
Подозреваемый арестован. В ближайшее время молодой человек снова может отправиться на казённый рацион. mvdpmr.org