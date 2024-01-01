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ВОЗ призвала прививаться и носить маски из-за роста заболеваемости COVID

ВОЗ призвала прививаться и носить маски из-за роста заболеваемости COVID

Из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру следует продолжать носить маски и вакцинироваться, сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, заболеваемость коронавирусом и гриппом растет в течение двух недель и, как ожидается, эта тенденция продолжится, передает rbc.ru.

Он призвал проходить тестирование и обращаться за медицинской помощью, напомнив, что лечение от COVID-19 может предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход. Нужно использовать маски, соблюдать дистанцию и убедиться, что у вас и близких сделаны прививки от коронавируса и гриппа, добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал власти обеспечить доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам, а также продолжить следить за ростом заболеваемости и информировать население.

В декабре в ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за 28 дней. Всего коронавирусом заболели более 850 тыс. человек, больше всего новых случаев зафиксировали в России — 279,4 тыс. заболевших. По данным ВОЗ, заболеваемость в стране выросла на 130%.
  • Сегодня, 09:53
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