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Восстановление единственного в Кишиневе цирка обойдется в 11 млн евро

Восстановление единственного в Кишиневе цирка обойдется в 11 млн евро
фото из открытых источников

Здание кишиневского цирка представляет большую архитектурную ценность, именно поэтому в мае 2023 года оно было включено в Регистр памятников, охраняемых государством. Об этом заявил министр культуры Молдовы Серджиу Продан, сообщает sputniknews

«Это позволит нам быть уверенными, что работы по реставрации и сохранению цирка, проводимые благодаря программе ЕС “Меры укрепления доверия”, реализуемой ПРООН, будут проводиться в соответствии с национальными и международными стандартами», — заявил министр в интервью Moldpres.

По его словам, уже весной этого года завершатся работы первого этапа реконструкции, в ходе которых будет восстановлена ​​кровля.

«Параллельно будут проведены другие работы по сохранению критически важных элементов конструкции, чтобы не допустить разрушения здания», — отметил Продан в интервью.

Он рассказал, что на экспертизу и техническое задание, а также на работы в рамках первого этапа ЕС выделил более 1 миллиона 800 тысяч евро. Для полной реставрации здания и возобновления работы цирка необходимо более 11 миллионов евро.

«Работы на следующих этапах могут осуществляться за счет национального бюджета и/или за счет дополнительного финансирования. Сейчас мы находимся в процессе поиска этих средств», — добавил Продан.

Кишиневский цирк был построен в 1981 году и сразу занял первое место в Советском Союзе и четвертое в мире по удобству и красоте. Здание отличалось уникальным архитектурным стилем. Открытие цирка состоялось 25 апреля 1982 года.

Цирк Кишинева прекратил свою работу в 2004 года, зданию требовался капитальный ремонт. В 2014 году были возобновлены выступления на малой арене, которая был отремонтирована.

  • Сегодня, 09:33
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