Арендаторы земли в Дубоссарском районе из Молдовы будут оплачивать таможенные сборы в бюджет Приднестровья. Будут применяться такие таможенные процедуры, как выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз и реэкспорт, сообщается на сайте Правительства ПМР. Это коснется физических и юридических лиц из подконтрольных Молдове сёл: Дороцкое, Пырыта, Кошница, Погребя, Кочиеры, Новая Моловата, Васильевка.
Ранее для данной категории землепользователей действовал режим специальной таможенной процедуры, который не предусматривал взимание таможенных пошлин и таможенных платежей при осуществлении операций по внешнеэкономической деятельности. Теперь подход унифицирован.
Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Верховный Совет.
В целях определения одинаковых условий перевозок для сохранности дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования и повышения поступлений в Дорожный фонд ПМР принято решение о прекращении действия льготы при временном ввозе транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова.
Теперь постоянно проживающие на территории села Дороцкое Дубоссарского района владельцы автомобилей на молдавских номерах будут уплачивать сбор-виньетку, сообщает пресс-служба Правительства.
Напомним, с января этого года Молдова приступила к принудительному взиманию таможенной пошлины с товаров приднестровских компаний. Для них это означает уплаты двойных платежей: в бюджет ПМР и в бюджет Молдовы. Потери Приднестровья оцениваются в десятки миллионов долларов. Никаких разъяснений от политического представителя Молдовы по существу проблемы не поступило. Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что экономическое давление со стороны Молдовы усиливает напряжённость между Кишинёвом и Тирасполем и что вся ответственность за дальнейшие последствия лежит на РМ.