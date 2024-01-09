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Приднестровье вводит пошлины для фермеров из сел Дубоссарского района

Приднестровье вводит пошлины для фермеров из сел Дубоссарского района
фото: Sputnik.md

Арендаторы земли в Дубоссарском районе из Молдовы будут оплачивать таможенные сборы в бюджет Приднестровья. Будут применяться такие таможенные процедуры, как выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз и реэкспорт, сообщается на сайте Правительства ПМР. Это коснется физических и юридических лиц из подконтрольных Молдове сёл: Дороцкое, Пырыта, Кошница, Погребя, Кочиеры, Новая Моловата, Васильевка.

Ранее для данной категории землепользователей действовал режим специальной таможенной процедуры, который не предусматривал взимание таможенных пошлин и таможенных платежей при осуществлении операций по внешнеэкономической деятельности. Теперь подход унифицирован.

Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Верховный Совет.

В целях определения одинаковых условий перевозок для сохранности дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования и повышения поступлений в Дорожный фонд ПМР принято решение о прекращении действия льготы при временном ввозе транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова.

Теперь постоянно проживающие на территории села Дороцкое Дубоссарского района владельцы автомобилей на молдавских номерах будут уплачивать сбор-виньетку, сообщает пресс-служба Правительства.

Напомним, с января этого года Молдова приступила к принудительному взиманию таможенной пошлины с товаров приднестровских компаний. Для них это означает уплаты двойных платежей: в бюджет ПМР и в бюджет Молдовы. Потери Приднестровья оцениваются в десятки миллионов долларов. Никаких разъяснений от политического представителя Молдовы по существу проблемы не поступило. Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что экономическое давление со стороны Молдовы усиливает напряжённость между Кишинёвом и Тирасполем и что вся ответственность за дальнейшие последствия лежит на РМ.

  • Вчера, 19:12
  • DTV
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