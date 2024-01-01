Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ) сообщает, что с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года на территории Республики Молдова зарегистрировано 15 вспышек птичьего гриппа.
Так, выявили 3 вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) среди диких животных и 12 вспышек высокопатогенного гриппа домашних птиц. В связи с этим НАПБ сообщает о принятии некоторых мер, передает rupor.md
"Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия была созвана в порядке чрезвычайной ситуации и утвердила План мероприятий по борьбе и ликвидации вспышки птичьего гриппа, согласно правилам о мерах по надзору, контролю и борьбе с птичьим гриппом. Таким образом, установлены охранные зоны шириной 3 км и зоны наблюдения шириной 10 км”, – заявляют чиновники.
НАПБ призывает птицеводов и заводчиков держать птиц в птичниках и при обнаружении симптомов заболевания немедленно обращаться в ветеринарные клиники.