Министерство обороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы, сообщил глава минобороны Рустем Умеров, передаёт mk.ru
Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в декабре сообщала, что женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет.
"Впервые минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены – дополнительная экономия государственных средств 11,7 миллиона гривен (308 тысяч долларов)", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
Глава Минобороны Украины сделал заявление о коррупции в ВСУ
Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на более чем десять миллиардов гривен, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook*передаёт РИА Новости.
"Внутренний аудит Министерства обороны и обновленная Генеральная инспекция уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен", — написал он.
Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении нового уголовного дела против бывшего заместителя главы Минобороны и начальника одного из департаментов. Их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, деньги, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.
По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.