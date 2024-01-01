Dnestr.TV

 
0

В России предложили бесплатно раздавать продукты пенсионерам

В России предложили бесплатно раздавать продукты пенсионерам
фото: Depositphotos

В Госдуму РФ планируют внести законопроект, который предполагает появление в магазинах полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и других уязвимых категорий населения. Подробности о документе сообщили «Известия».

Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Ими смогут бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов (пенсионных удостоверений, справок и др.). Как выяснили «Известия», документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

«На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

В ней авторы документа ссылаются на исследовании НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 трлн рублей. По данным Росстата, по итогам 2022 года в России за чертой бедности находились 14,3 млн человек.

«При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим депутаты предлагают решить эту проблему созданием социальных полок с такими продуктами питания. А чтобы бизнесу было выгодно в этом участвовать, они предлагают внести в Госдуму еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Документом, который также имеется у «Известий», предлагается увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с 1 до 5% от выручки.

— Выбрасывать продукты категорически недопустимо. Однако сегодня из-за несовершенства законодательства их бесплатная раздача является более затратной, чем утилизация. Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а всё остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, именно поэтому бизнесу, который будет участвовать в такой деятельности постоянно, необходимо предоставить налоговые льготы.

  • Сегодня, 10:04
  • DTV
  • Просмотров: 80
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна