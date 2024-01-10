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В Болгарии планируют снести памятник советскому солдату-освободителю"Алёша"

В Болгарии планируют снести памятник советскому солдату-освободителю"Алёша"
фото: кадр YouTube

Депутаты партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) внесли на рассмотрение городского совета Пловдива предложение о переносе памятника "Алеша", что равносильно его разрушению. Ранее это произошло с памятником Советской армии в Софии, передаёт ТАСС

Как сообщает "Дарик-радио" со ссылкой на пресс-центр ДСБ, предлагается, чтобы работы по перемещению монумента завершились до конца 2024 года. В Музее социалистического искусства в Софии, куда его предлагают перенести, нет места и для бронзовых скульптур, а тем более для такого масштабного монумента.

Депутаты утверждают, что перемещение памятника "является моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима". Ожидается, что это предложение может быть рассмотрено депутатами городского совета на сессии 17 января.

Ранее решением большинства депутатов Софийского городского совета, в том числе и представителей ДСБ, коалиции "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" и партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" в Софии в конце 2023 года был разрушен памятник Советской армии.

Идея установки в Пловдиве на холме Бунарджика памятника "Алеша" возникла в январе 1947 года. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием будущим поколениям. Всего за один год на сооружение памятника было собрано около 6,4 млн левов народных пожертвований, а в конкурсную комиссию поступило 10 проектов. Выбор пал на фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле.

Авторами памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов. Общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. 5 ноября 1957 года памятник был торжественно открыт. На долгие годы холм Бунарджика стал любимым местом отдыха пловдивчан, а подножие монумента стало местом торжественных мероприятий.

В начале 90-х годов городское правительство приняло решение снести монумент, однако его спасло общественное мнение.

  • Сегодня, 17:54
  • DTV
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