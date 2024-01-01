В 2023 году правительство РМ предоставило комплексную поддержку в сфере здравоохранения гражданам Республики Молдова, проживающим в населенных пунктах Приднестровья.
Так, в списке семейных врачей медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь в рамках ОМС, зарегистрировано 22 988 человек – граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, отмечает Noi.md.
Согласно данным, представленным поставщиками фармацевтических услуг в информационной системе «Компенсированные лекарства», по сравнению с данными, зарегистрированными семейными врачами, установлено, что в течение 2023 года 1043 человека из Приднестровья воспользовались компенсированными лекарствами и медицинскими изделиями из фондов обязательного медицинского страхования на сумму 973 616,44 лея, из которых наибольшую долю составляет компенсируемая сумма за лекарства, назначаемые при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также на лекарства и устройства, назначаемые при лечении диабета.
При этом в течение 2023 года в больничных медицинских учреждениях, законтрактованных Национальной медицинской страховой компанией, стационарное лечение получили 5575 человек, проживающих в ПМР.
В Институт скорой медицинской помощи госпитализировано 160 пациентов (Дубоссарский район – 101, Бендеры – 43, Рыбницкий район – 10, Тирасполь – 6).
Республиканской службой АВИАСАН по просьбе медицинских работников Приднестровья проведено 15 телефонных консультаций для координации лечения и 31 поездка для перевозки больных в тяжелом состоянии, вызванном осложнениями.
Напомним, о медицинской и лекарственной блокаде Приднестровья со стороны Молдовы в течение 2023 года неоднократно заявляли в официальных ведомствах республики. Из-за бюрократических препонов и ограничений, применяемых властями Кишинева, в Приднестровье были невозможны бесперебойные поставки медикаментов и оборудования для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатитов, туберкулеза. Такими действиями РМ грубо нарушает право жителей Приднестровья на достойный жизненный уровень, включая пищу и медицинский уход.