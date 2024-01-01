Оценку ситуации с засухой проведет Государственная гидрометеорологическая служба, которая передаст информацию в Министерство окружающей среды Молдовы. Позже правительству будет предложено объявить состояние засухи, пишет realitatea.md
В случае введения "желтого" уровня засухи будет приостановлено орошение газонов, парков и мойка дорог. Насосные и промышленные насосные станции могут быть остановлены на ночь и подготовят резервуары для хранения запасов воды.
В случае объявления "оранжевого" уровня засухи предлагают ограничить водопользование, сократить забор грунтовых вод, увеличить запасы воды, закрывать в ночное время насосные станции систем питьевого водоснабжения, снижать активность промышленных оросительных станций и работу сельскохозяйственных артезианских установок. Будут подготовлены к эксплуатации резервные артезианские скважины, оборудованы аварийные водораспределительные пункты и водопои для животных.
Если вступит в силу "красный" уровень засухи, часы поставки водопроводной воды потребителям будут сокращены. Орошение будет ограничено, а населению будет раздаваться бутилированная вода.