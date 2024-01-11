МИД России 10 января вызвал посла Молдовы в Москве Лилиана Дария, которому выразил «решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева». В частности, речь идет о «преследовании российских и русскоязычных СМИ, а также дискриминации граждан РФ», передаёт eadaily.com.
"Москва довела до посла Молдовы решение о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства", - говорится в заявлении МИД РФ.
В качестве ответных мер Россия запретила въезд на свою территорию некоторым официальным лицам Молдовы.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что случаи дискриминации россиян, въезжающих в РМ, носят системный характер, также участились необоснованные отказы в пересечении границы. При этом со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера.
В российском МИД также выразили «обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Молдовы оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО».
«Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдовы и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима», — отметили в российском ведомстве.
"В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", — пообещали в МИД.
Кроме того, в МИД пообещали ответные действия в случае "оказания содействия Молдовой в тренировке солдат Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов НАТО".
МИДЕИ о запрете на въезд для 12 граждан Молдовы: Решение вызывает сожаление
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы уточнили, что въезд в Россию был запрещен члену Высшего совета безопасности Адриану Бэлуцеле, советнику президента по иностранным делам и стратегическим коммуникациям Ольге Рошка, генеральному секретарю правительства РМ Артуру Миже, члену Совета по телевидению и радио Руслану Михалевскому, координатору Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александру Маноли. Кроме того, запретили въезд в Россию и журналистам молдавских изданий, в том числе замглавреда NewsMaker Стеле Унтиле, передает realitatea.md
«Решение Российской Федерации вызывает сожаление. Но важно отметить, что подобные меры уже становятся обычным явлением для российских властей. Несмотря на этот факт, Молдова сохраняет свою твердую приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении нашей безопасности и суверенитета», — заявили в МИДЕИ.