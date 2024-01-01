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В Молдове аннулировали книгу жалоб и продлили срок замены товаров

В Молдове аннулировали книгу жалоб и продлили срок замены товаров
фото: point.md

Проект, направленный на внесение изменений в 12 нормативных актов, призванных облегчить деятельность бизнес-среды Молдовы, был принят 10 января правительством Республики Молдова, передаёт point.md со ссылкой на ipn.md.
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Таким образом, любая жалоба, поданная непосредственно торговцам или в инспекцию, будет иметь такую же юридическую силу, как и жалоба, зарегистрированная в книге жалоб, передает ipn.md

Согласно этому же проекту, срок ремонта или замены товара продавцом увеличивается с 14 дней до максимум 30 дней в определенных ситуациях. При этом потребитель больше не будет иметь права на возврат товара в течение первых 6 месяцев после покупки независимо от степени несоответствия или возможности ремонта, или замены товара.

Расширены категории уполномоченных лиц, которые могут проводить техническую экспертизу несоответствия товара и определять по какой причине – из-за потребителя или изготовителя.

Устранены необоснованные требования, накладывающие ограничения на сельские пансионаты по количеству комнат и отдыхающих, а также ассортименту продуктов, используемых для обслуживания туристов. В настоящее время закон требует, чтобы питание туристов в сельском пансионате осуществлялось исключительно продуктами собственного производства или из хозяйств населенного пункта или соседних населенных пунктов.

В рамках этого же проекта установлена возможность организации санитарного обучения в онлайн-формате и на бесплатной основе. Отменяется обязанность повторного/периодического обучения руководителей подразделений и сотрудников, назначенных для обучения охране труда, которое проводится один раз в 3 года, заменяя срок действия такого обучения на постоянное.

Также внесением изменений в Кодекс автомобильного транспорта отменен срок действия путевых листов, исключающий необоснованные затраты экономических агентов. Вводится получение удаленной электронной подписи посредством видеозаписи заявителя, сделанной с помощью сервисов удаленной идентификации, предполагающих проверку оператором.

  • Сегодня, 10:34
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