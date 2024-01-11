Митинг на границе РМ. Фото: ТК «ТСВ Приднестровье»
Жители Приднестровья провели митинг у КПП "Бендеры – Кишинев", протестуя против введения новых таможенных пошлин. Собравшиеся назвали эти меры официального Кишинева грабительскими и неадекватными, передаёт Sputnik
В участвовали представители различных общественных организаций и профсоюзов Левобережья. Общественники крайне возмущены тем, что предприниматели "будут вынуждены платить дань Кишиневу". Именно так в регионе воспринимают введение пошлин, которые ранее здесь не платили.
"Молдова стремится к европейским ценностям и стремится вступить в ЕС, но при этом основные постулаты различных европейских хартий в отношении бизнеса и торговли гласят о том, что во главе угла должны быть свобода предпринимательства, равноправный диалог, свобода торговли и так далее. Те декларируемые вещи и ценности, о которых говорят, они, к сожалению, не соблюдаются", – заявил один из участников акции протеста.
Представитель Федерации профсоюзов Приднестровья заявил, что во все министерства и организации Республики Молдова были направлены письма по поводу решения Кишинева о введении таможенных пошлин.
"Ответы написаны как под копирку. Конечно, данные ответы нас не устраивают. Мы постараемся донести до каждого члена профсоюза, что происходит, как нам с вами делать не только нашу общую работу, но и строить нашу жизнь", – заявил профсоюзный деятель.
Другой участник митинга отметил, что сложившаяся ситуация может привести к подорожанию продуктов первой необходимости.
"Практически закрыт канал для экспорта в Россию. Логистика очень сложная. Продукты должны пройти много контроля: таможенного, государственного, налогового. Это через всю Европу или через юг, через Турцию. Это очень дорого для наших производителей. (...) Мой прогноз, что продукция первой важности, как промышленная, так и для дома, и продукты питания могут подорожать, потому что станет более дорогим производство", – отметил участник протеста.
Он также вспомнил 2006 год, когда Кишинев также прибег к "фактически экономической блокаде" левого берега Днестра, но тогда местные производители вместе с коллегами с правобережной Молдовы сделали все возможное, чтобы ограничения снять. Теперь же, по его словам, ситуация повторяется.
«Мы обращаемся к руководству Республики Молдова. Такими методами не решаются экономические вопросы! Страдают и граждане РМ, проживающие в Приднестровье!», — цитирует председателя Союза молдаван Приднестровья Сергея Санду eadaily.com
Акция продлилась около часа. Во время демонстрации машины спокойно ездили в обе стороны, движение не блокировалось.
В завершение акции участники митинга заявили, что намерены продолжить акции протеста.
Манифестация прошла мирно, митингующие не перекрывали дорогу, транспорт бесперебойно передвигался через КПП "Бендеры – Кишинев".