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Политпредставители Молдовы и Приднестровья встретятся в Тирасполе

Политпредставители Молдовы и Приднестровья встретятся в Тирасполе
фото: novostipmr

16 января в 10-00 в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе при участии представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе состоится заседание представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова, сообщила пресс-служба МИД ПМР.

В повестке предстоящей встречи – проблемы, с которыми сталкиваются предприятия Приднестровья ввиду ограничительных мер со стороны РМ.

В частности, будет обсуждаться необоснованное истребование таможенных пошлин с товаров экономических агентов ПМР, препятствия экспортным поставкам промышленных предприятий Приднестровья, а также производителей алкоголя.

Приднестровская сторона также инициировала дискуссию по вопросу ввоза в Приднестровье медицинского диагностического оборудования и попыток взимания платы за загрязнение окружающей среды с предприятий ПМР.

Наряду с этим будут затронуты проблематика возобновления функционирования Пунктов регистрации транспортных средств и темы, связанные с нарушением законных прав граждан Приднестровья на свободу передвижения, включая возвращение к постоянному месту жительства на территории ПМР.
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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