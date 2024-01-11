Dnestr.TV

 
0

В "Молдовагазе" заявили, что Украина не может ограничить поставки газа в Молдову

В "Молдовагазе" заявили, что Украина не может ограничить поставки газа в Молдову
фото: Sputnik

Украина не может отказать Молдове в транзите российского газа, поскольку обе страны входят в европейское Энергетическое сообщество, заявил в четверг глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в Telegram-канале, сообщает РИА Новости

Член наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергей Тофилат в среду заявил, что с начала 2025 года Украина не будет продлевать контракт на транзит газа, закупаемого у "Газпрома", через свою территорию. Он также заявил, что из-за этого "Молдовагаз" якобы не может зарезервировать транспортные мощности на Украине.

"Страны-участники Европейского энергетического сообщества не могут ограничивать транзит природного газа компаниям-поставщикам, резидентам других стран-участников договора о создании Энергетического сообщества", - написал Чебан, пояснив тем самым, что Молдове не грозит отказ в транзите газа от Украины.

Более того, Чебан заверил, что "Молдовагаз" не предпринимал попыток резервирования дополнительных транспортных мощностей по территории Украины. По его словам, была произведена лишь стандартная процедура бронирования мощностей для транспортировки газа молдавским приграничным потребителям.

"Предприятие уже осуществило необходимые процедуры по бронированию годовых и квартальных транспортных мощностей компании "Оператор ГТС Украины" на 2024 год, предназначенных для обеспечения поставок природного газа приграничным потребителям АО "Молдовагаз", - подчеркнул Чебан.

Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

Ранее министерство энергетики сообщило, что Молдова в резервах хранит достаточно природного газа, чтобы покрыть нужды потребителей до конца зимы. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.

Напомним, в декабре 2023 года [b]Украина отказалась регистрировать АО «Молдовагаз» в качестве участника оптового энергетического рынка страны.
Это может означать, что "Молдовагаз" не сможет делать в Украине примерно ничего:

- не сможет покупать и продавать газ;

- также не сможет заключать договоры на транспортировку, а значит и транзит газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, отказалась регистрировать АО «Молдовагаз» в качестве участника оптового энергетического рынка страны, сообщал в декабре MD.KP

В "Молдовагазе" заявили, что Украина не может ограничить поставки газа в Молдову
скриншот: nerc.gov.ua

Решение было принято в Украине еще 12 декабря, спустя несколько дней после того, как глава правления "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в интервью, что "Молдовагаз" мог бы взять на себя транзит российского газа после 2024 года.

  • Вчера, 19:41
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна