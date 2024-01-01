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В Одессе планируют запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева

В Одессе планируют запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева
фото из открытых источников

Власти Одесской области хотят ускорить проезд украинцев, которые направляются в аэропорт Кишинева. Для этого планируют запуск специального трансфера.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олеа Кипер, передаёт edinaya-odessa

По его словам 10 января он встретился с делегацией представителей Программы развития ООН в Украине. Главная тема — реализация проекта «Аэротрансфер».

«Его цель: ускорить проезд украинцев, направляющихся в международный аэропорт Кишинев. При наличии билетов на самолет — пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт», — уточнил Кипер.

Он рассказал, что такая инициатива разгрузит пункты пропуска через границу в районе КПП «Маяки — Паланка — Удобное» и уменьшит там сосредоточение большого количества транспорта и людей.

Также в ОВА ожидают уменьшения нагрузки на дороги области легковыми автомобилями.

«Для запуска проекта „Аэротрансфера“ нам необходимы автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров. В этом вопросе рассчитываем на помощь ПРООН», — добавил чиновник.

При этом он напомнил, что на реализацию проектов ПРООН в Одесской области Европейский инвестиционный банк уже выделил 29 млн евро.
  • Вчера, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 59
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