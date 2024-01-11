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В мэрию Кишинева подали петицию о переименовании ул. Пушкина

В мэрию Кишинева подали петицию о переименовании ул. Пушкина
фото: newsmaker

Глава Молдавской национальной партии Драгош Галбур 11 января подал в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы А. Пушкина в центре столицы в улицу имени последней королевы Румынии Марии. Как рассказал Галбур в соцсети, петицию подписали более 1100 человек- «теперь решение за Ионом Чебаном, посмотрим, насколько он румын», сообщает newsmaker

«Представляя желание более 1100 подписантов, сегодня я представил петицию о переименовании улицы Александра Пушкина в Кишиневе в улицу Королевы Марии. (…) Теперь решение за Ионом Чебаном. Посмотрим, насколько он румын», — написал Галбур в Facebook.

Напомним, что в октябре 2023 года Галбур объявил о своих планах переименовать одну из центральных столичных улиц, отметив, что в Кишиневе есть еще одна улица, носящая имя Пушкина. «Мое предложение — это способ отдать дань уважения Ее Величеству, увековечив ее имя в Кишиневе. У русского поэта Александра Пушкина в Кишиневе есть еще одна улица — Пушкинская горка. А центр заслуживает и должен представлять нашу румынскую национальную историю и культуру», — заявил Галбур.

Также политик отметил, что королева Мария три раза посещала Кишинев, поддерживая тут благотворительные организации, дома престарелых и приюты для детей.

  • Вчера, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 53
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