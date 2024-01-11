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В Грузии разразился скандал из-за иконы со Сталиным

В Грузии разразился скандал из-за иконы со Сталиным
фото-коллаж Point.md

Патриархия Грузии призвала переписать икону Матроны Московской, где также изображен Иосиф Сталин.

Патриархия отмечает, что "один из эпизодов" на иконе вызвал "противоречивые разговоры", а сама икона стала "объектом неоправданных нападок", что привело к "напряжению" в обществе, передает euronews.com

При этом в патриархии подчеркивают, что на иконе может быть изображен не только святой, но и любой связанный с его жизнью человек, включая правителей. Однако это не означает, что икона "прославляет этих лиц или приписывает им какое-либо достоинство".

Девятого января икону облили синей краской. Этот факт вызвал протест. Икона находилась в соборе Святой Троицы в Тбилиси. Гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала в соцсетях видео с испорченной иконой. У дома Перадзе собрались десятки людей, обвинив активистку в вандализме. Позднее Перадзе рассказала о получении сообщений с угрозами в ее адрес.

Патриархия Грузии призвала переписать принесенную в дар грузинской церкви икону Матроны Московской (Матрона Никонова, начало 1880-х — 1952) с изображением Иосифа Сталина, сообщила пресс-служба патриархии. Сейчас икона хранится в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы «Самеба», передаёт РБК

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — говорится в заявлении.

В патриархии Грузии считают, что переписать икону должны те, кто пожертвовал ее, иначе церковь «сделает это самостоятельно». Речь идет о лидерах партии «Альянс патриотов Грузии» Ирме Инашвили и Давиде Тархан-Моурави. Как сообщило «Sputnik Грузия», икону передали в собор «Самеба» несколько месяцев назад.

История о встрече Матроны Московской со Сталиным рассказана в книге Зинаиды Ждановой «Сказание о житии блаженной старицы Матроны», напечатанной в 1993 году. Представители РПЦ факт этого свидания в 1941 году не подтверждают.
  • Вчера, 20:33
  • DTV
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