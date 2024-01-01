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Старение не сделает из вас мудреца: вердикт учёных

Старение не сделает из вас мудреца: вердикт учёных
Фото: Warner Bros

Великий ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд однажды сказал: «С возрастом приходит мудрость». Но новые исследования показывают, что это не совсем так.

Доктор Юдит Глюк, психолог из Клагенфуртского университета в Австрии, провела обзор предыдущих исследований, который пытались установить связь между возрастом и мудростью человека. Она заключает, что «статистическая связь между мудростью и хронологическим возрастом не является сильной», несмотря на распространенные стереотипы по этому поводу.

Хотя так называемая мудрость может прийти (и часто приходит с возрастом), одного физического старения недостаточно, чтобы стать мудрее, отмечает Глюк. Массовая культура изображаетстариков и старушек умудренными жизнью и опытом и всегда знающими ответы на все вопросы. Однако главный вопрос – что именно делает человека мудрым – так и остается без точного ответа и лежит в области более тонких материй, пишет rtraveler.ru.

«Для того, чтобы стать мудрее, недостаточно ни старения, ни накопления жизненного опыта. Хотя многие люди связывают мудрость с преклонным возрастом, для того чтобы стать мудрым, явно требуется нечто большее, чем просто стареть», – Юдит Глюк.
Глюк утверждает, что «не существует универсальной траектории развития мудрости» – другими словами, люди во всем мире не становятся мудрыми автоматически с течением времени.

Вместо этого «жизненный опыт», а не время, приводит к развитию мудрости, но и он не уникален для людей пожилого возраста.

«Становится ли человек мудрым и насколько, зависит от индивидуального сочетания жизненного опыта, а также внутриличностных и межличностных ресурсов. Накопленный жизненный опыт является важной основой мудрости, но не все мудрецы – пожилые, а многие пожилые люди не особенно мудры», – Юдит Глюк.

То, как люди размышляют о жизненном опыте и какие уроки они из него извлекают, может иметь более важное значение для развития мудрости, чем сам опыт, говорит Глюк. Согласно обзору научных исследований, характеристики мудрости включают сострадание (способность сопереживать тому, кто страдает) и «самопревосхождение», описываемое как «стирание личных границ» в духовном смысле.

Мудрость также является «ресурсом для решения таких проблем, как одиночество», особенно на склоне лет, говорит Глюк. Но мудрость может даже падать с возрастом, потому что «некоторые ее компоненты исчезают», например, способность решать сложные проблемы или регулировать эмоции в стрессовых ситуациях.

Этот обзор пересекается с исследованием ученых из Университета штата Орегон, согласно которому не старение, а жизненные трудности с большей вероятностью ведут к мудрости. Если вы не сталкивались с трудностями в своей жизни, у вас меньше шансов обрести мудрость на пути к старости.
  • Сегодня, 12:44
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